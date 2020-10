El Gobierno español acusa al Ejecutivo madrileño de "no hacer nada"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ofrece una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este viernes. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 9 oct. (EFE).- El Ministro español de Sanidad, Salvador Illa, acusó hoy al gobierno regional de Madrid de "no hacer nada" contra el virus y justificó la declaración del estado de alarma en la capital porque "hay que actuar cuando antes".

"Se ha llegado aquí porque no ha actuado antes la Comunidad de Madrid", afirmó Illa en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario que aprobó decretar de manera inmediata el estado de alarma en Madrid, con el fin de poder restringir la movilidad de los madrileños ante la expansión de la pandemia de coronavirus.

Illa acusó este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "no hacer nada" para contener y revertir la transmisión comunitaria de coronavirus que hay en Madrid, y añadió: "la paciencia tiene un límite".

El ministro dio datos sobre la gravedad de la situación en esta comunidad: más de 60 fallecidos en últimos días, unas 3.360 personas hospitalizadas y 498 "luchando por su vida" en las UCI, y concluyó que "la obligación de un Gobierno con alma es doblegar la curva de contagios aunque suponga sacrificios".

Justificó las medidas del Gobierno para "proteger la salud de los madrileños" y evitar "que se extienda por el resto de España".

"Hay que evitar que en este puente se extienda el virus sin control”, concluyó el ministro, el día que comienza en España un largo fin de semana, ya que el lunes, 12 de octubre, es festivo.

La declaración del estado de alama se produce al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiera ayer las restricciones decretadas por el Gobierno de Madrid a petición del ejecutivo español, pero sin estar de acuerdo, por lo que recurrió la medida.

Esta decisión de hoy se toma después de días de discrepancias y tensión política entre ambos gobiernos sobre las medidas a tomar para frenar la pandemia

La declaración del estado de alarma es para dar cobertura legal a las medidas que se aprobaron en septiembre y que estaban en vigor ayer, afirmó hoy el ministro de Sanidad.

Las restricciones afectarán a la ciudad de Madrid y a ocho municipios de la región, que tienen una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

En total más de 4,5 millones de personas, que no podrán salir de sus municipios salvo por necesidades de salud, trabajo, educación, cuidar a personas o desplazamientos inapelables.

Además, se prohíben las reuniones de más de seis personas, habrá una reducción de aforo en locales públicos y un adelanto de los cierres, entre otras medidas.

La aplicación de estas restricciones será de quince días

Más de 7.00 agentes de la Policía y de la Guardia Civil vigilarán que se cumplan las restricciones del estado de alarma decretado este viernes por el Gobierno en la Comunidad de Madrid, anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.