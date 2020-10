El Atlético Mineiro recibe al Goias presionado por el Internacional

El técnico argentino Jorge Sampaoli, entrenador del Atlético Mineiro. EFE/ Yuri Edmundo/Archivo

Río de Janeiro, 9 oct (EFE).- El Atlético Mineiro recibirá este sábado al débil Goias con la presión de obtener tres puntos que le garanticen la primera posición de la liga brasileña, amenazada por el Internacional, que enfrentará a un alicaído Athletico Paranaense.

La decimoquinta jornada del campeonato será un nuevo capítulo del pulso que mantienen los entrenadores argentinos Jorge Sampaoli, del Mineiro, y Eduardo Coudet, del Internacional, cuyos equipos dominan una liga que tiene como tercero en discordia al Flamengo, dirigido por el español Domènec Torrent.

El Mineiro, hasta ahora líder solitario con 27 puntos, tendrá en los papeles un partido fácil en su casa frente al Goias, único dueño de la última posición y que no ha ganado a domicilio hasta ahora.

Sampaoli contará con casi todos sus titulares, aunque aún tiene dudas sobre la vuelta de Nathan, un volante ofensivo de gran peso en la creación y que posiblemente vuelva a ser baja por lesión.

El Internacional, que suma 25 puntos, jugará el domingo en su fortín de Porto Alegre frente al Atlhetico Paranaense, un equipo con tradición pero que en esta temporada no termina de encontrarse con el buen fútbol y se sitúa en la mitad de la tabla, con 15 unidades.

Coudet tendrá a disposición a toda su plantilla titular y confía sobre todo en la potencia de Thiago Gallardo, hasta ahora máximo anotador del torneo con 10 goles y quien está en una excelente fase, al punto de que anotó los dos tantos de la victoria del Inter esta semana frente al Bragantino (0-2).

El difícil momento del Paranaense parece ideal para que el equipo de Coudet mantenga la presión sobre el Mineiro, una puja en la que tercia también el Flamengo, que el sábado visitará al Vasco da Gama para una nueva edición de uno de los clásicos más enconados de Río de Janeiro.

El equipo del catalán Torrent ha sufrido un brote de coronavirus que alcanzó hasta al propio entrenador y una veintena de jugadores, pero la mayoría de los titulares ya se han recuperado y casi en su totalidad estarán en condiciones de jugar frente al Vasco.

El Flamengo, tercero con 24 puntos, no tendrá sin embargo al uruguayo Giorgian De Arrascaeta ni al brasileño Éverton Ribeiro, ya que ambos han sido convocados por las selecciones de sus países para la primeras jornadas de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2020.

Aún así, visitará a un Vasco da Gama que no termina de encontrar el rumbo en esta liga, viene de perder 3-0 ante el Bahía y se ubica en la décima posición, con 18 puntos.

También aspiran a encontrar un lugar entre los tres primeros el Sao Paulo y el Palmeiras, que tienen respectivamente 23 y 22 puntos y reeditarán este sábado otro de los derbis del fútbol brasileño.

Partidos de la decimoquinta jornada:

Sábado:

Vasco da Gama-Flamengo; Palmeiras-Sao Paulo; Coritiba-Fortaleza; Atlético Mineiro-Goias.

Domingo:

Fluminense-Bahía; Santos-Gremio; Sport-Botafogo; Atlético Goianense-Bragantino; Internacional-Athletico Paranaense; Ceará-Corinthians. EFE

ed/og