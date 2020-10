EEUU.- Trump podría someterse esta noche a un examen médico durante su primera entrevista en televisión tras su ingreso

08/10/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL TIA DUFOUR/WHITE HOUSE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizará esta noche (madrugada en España) su primera comparecencia televisiva tras abandonar el hospital donde estuvo ingresado por coronavirus el pasado fin de semana en una entrevista para Fox News donde podría someterse a una evaluación médica durante el encuentro para demostrar que ya no es un agente de contagio, según ha informado la propia cadena.



"La entrevista tendrá lugar en el programa del presentador Tucker Carlson a las 20.00 (hora local del este de EEUU)", según ha contado la cadena, antes de especificar que un doctor le realizará "una evaluación médica y una entrevista durante el programa".



La cadena no ha especificado si la entrevista ocurrirá en directo, pero Fox News suele emitir entrevistas grabadas con horas de anticipación.



Del examen se encargará el médico Marc Siegel, habitual colaborador de la cadena, quien llegó a especular el mes pasado con que el candidato demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, iba a usar drogas antes del primer debate del 30 de septiembre.



Siegel también ha asegurado que es "casi imposible" que la gente de más de 70 años muera de la enfermedad y que la líder demócrata en la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, debería "dejar de pontificar" sobre la salud del presidente.



De momento, Trump retomará sus actividades a partir de este sábado, después de que el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, haya dado el visto bueno, asegurando que "ha respondido bien al tratamiento" y "se ha mantenido estable y sin indicios que sugieran una progresión de la enfermedad".



De hecho, Trump no ha descartado ya aparecer públicamente en algún acto de campaña este mismo sábado, tal y como ha contado durante otra conversación telefónica este jueves para la cadena Fox.



"Creo que voy a intentar hacer un mitin el sábado por la noche si tenemos suficiente tiempo para armarlo", ha afirmado Trump.



"Queremos hacer un acto probablemente en Florida el sábado por la noche. Podría volver y hacer uno en Pensilvania la noche siguiente. Es increíble lo que está pasando. Me siento tan bien", ha dicho.



El presidente Trump, que ingresó el pasado viernes en el centro médico militar Walter Reed tras confirmar que había contraído la enfermedad del nuevo coronavirus, ya rompió el aislamiento volviendo este miércoles al Despacho Oval.



Antes de obtener el alta el lunes, durante el fin de semana se fueron sucediendo las dudas acerca de su estado de salud debido a los mensajes contradictorios de su propio equipo médico.



Trump, que ha asegurado encontrarse "mejor que hace 20 años" tras dejar el hospital, ha sido tratado con el antiviral remdesivir, así como con una dosis de 8 gramos de anticuerpos Regeneron y el esteroide dexametasona.