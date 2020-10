EEUU.- Trump critica al moderador del segundo debate presidencial por un tuit en el que pedía consejo a un detractor

La Comisión de Debates Presidenciales asegura que fue un 'hackeo'



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado este viernes a Steve Scuclly, el que será el moderador del segundo debate presidencial, por un supuesto tuit en el que habría pedido consejo a Anthony Scaramucci, antiguo director de comunicaciones de la Casa Blanca y ahora conocido detractor del mandatario.



La polémica ha saltado después de que Scully, un famoso presentador del canal C-SPAN, pidiera presuntamente a través de Twitter ayuda a Scaramucci de cara al debate. En el tuit, que ha sido eliminado, Scully preguntaba si debía o no "contestar a Trump". Scaramucci, por su parte, había contestado que era mejor "ignorarlo".



Trump, por su parte, ha acusado al presentador de no ser objetivo --y por lo tanto no estar preparado para moderar el debate entre el candidato demócrata, Joe Biden, y el presidente--.



"Steve Scully, el segundo moderador, es un anti-Trump, exactamente igual que el hijo del gran Mike Walla. ¡Solucionado!", ha expresado el magnate neoyorquino en relación con Chris Wallace, que moderó el primer debate presidencial, según ha informado el diario 'Politico'.



Sin embargo, el cofundador y también presidente de la Comisión de Debates Presidenciales, Frank Fahrenkopf, ha asegurado que la cuenta de Scully fue 'hackeada'. "Steve es un hombre de gran integridad", ha manifestado en declaraciones a Fox News. "Eso nunca pasó", ha recalcado respecto al tuit.



La cadena C-SPAN ha señalado en un comunicado que Scully no escribió el tuit y que es probable que la cuenta fuera "víctima de un 'hackeo'".



Scaramucci, por su parte, ha dicho creer que realmente no fue Scully quien redactó el tuit. "Acepto su palabra", ha manifestado antes de asegurar que lo sucedido es "insignificante". "Es un periodista objetivo", ha zanjado.