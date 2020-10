EEUU.- Los republicanos descartan un nuevo paquete de ayuda contra el coronavirus antes de las elecciones en EEUU

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha descartado un posible acuerdo para un nuevo paquete de ayuda económica contra el coronavirus antes de las elecciones del próximo mes de noviembre, dada la cercanía del evento.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había rechazado hasta hace unas horas cualquier intento de aproximación con la bancada demócrata para discutir las condiciones del paquete de rescate. Sin embargo, a última hora del jueves la Casa Blanca intentó reabrir 'in extremis' la negociación dado el impacto negativo del rechazo de Trump en los mercado, según un portavoz de la líder demócrata en la cámara baja del Congreso, Nancy Pelosi.



En respuesta, McConnell ha indicado este viernes durante un evento en su estado natal de Kentucky que "las diferencias ahora mismo son enormes", y que la proximidad de las elecciones va a hacer imposible un acuerdo, según comentarios recogidos por la cadena NBC.



"Me gustaría ver que superamos esta situación, tal y como lo hicimos en marzo, con el primer paquete de ayuda, pero me parece que solo tres semanas va a ser algo imposible", ha añadido.



Además, McConnell ha recordado que algunos senadores republicanos consideran que el Gobierno ya ha proporcionado suficientes estímulos al respecto, y que no están dispuestos a conceder los 2,2 billones de dólares que solicita Pelosi ni los 1,6 billones que ha ofrecido como máximo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el mismo que propuso el jueves a Pelosi la posibilidad de reabrir las conversaciones.



La propia Pelosi ha destacado que no solo se trata de una diferencia económica, sino también de principios. "Parece que esta Administración", publicó la líder demócrata este jueves, "no tiene el aplastamiento del virus entre sus prioridades, ni el presidente la capacidad, el liderazgo o el plan para implantar las pruebas, rastreos y condiciones de aislamiento necesarias".



"En su lugar, los retrasos, la negación, la distorsión de la realidad, y el desdén que exhibe Trump por la ciencia ha facilitado un coste humano tan letal como prevenible", concluyó.