EEUU.- Fauci califica el brote de coronavirus en la Casa Blanca de "evento supercontagiador"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha calificado este viernes el brote de COVID-19 registrado en la Casa Blanca de "evento supercontagiador".



"Hemos tenido un evento supercontagiador en la Casa Blanca", ha señalado Fauci en una entrevista concedida a CBS News Radio cuando ha sido cuestionado acerca de la falta del uso de mascarillas en las instalaciones del que es el principal centro de trabajo del presidente de Estados Unidos.



"Ha sido en una situación en la que muchas personas están reunidas y no se usa mascarilla", ha agregado, remachando que "los datos hablan por sí solos", informa la CNN.



Varios miembros de la Administración estadounidense han contraído la COVID-19 en las últimas semanas, incluido el presidente, Donald Trump.



El jueves 1 de octubre se conoció el positivo de una de las asesoras del mandatario, Hope Hicks. Tras el suyo destacan el de la primera dama, Melania Trump, los asesores Stephen Miller y Nicholas Lunavy o la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.



Por su parte, Trump ha vuelto a asegurar este viernes que se ha recuperado de la enfermedad "inmediatamente, casi inmediatamente", reiterando que las personas contagiadas van a mejorar "inmediatamente", como él.



"Me siento mejor ahora que hace dos semanas", ha agregado. "Es una locura", ha continuado durante una entrevista radiofónica recogida por 'The Washington Post'.