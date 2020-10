Do Sport, una app para hacer deporte en comunidad en medio de la pandemia

Fotografía cedida por Do Sport del creador de la aplicación "Do Sport", Juan Manuel Cabrera. EFE/ Do Sport

Bogotá, 9 oct (EFE).- En medio de la pandemia y la forma cómo se ha vuelto necesaria la actividad física como método de distracción de muchos, Do Sport, una aplicación que permite cumplir retos deportivos en tiempo real, toma relevancia.

Estos retos deportivos siempre están vigentes, y dada la situación se pueden realizar a cualquier hora, cuando el deportista haga su ruta, en su tiempo y comodidad.

Y es que es muy sencillo usarla, se descarga, se ingresan los datos y se acceden a los retos que principalmente incluyen rutas para correr, caminar o montar bicicleta, estableciendo tiempos y recorridos sincronizados con otros "jugadores".

"Nosotros lo que queremos es incentivar a todos los deportistas a realizar deporte, somos una herramienta para todos los organizadores de eventos deportivos, en esta situación lo que hicimos fue crear los retos deportivos para que se siga la competencia en esta época", señaló a Efe el creador de la aplicación Juan Manuel Cabrera.

Esta plataforma, además, permite que las personas se vinculen con un mercado propio de deporte, personalizando así sus posibles adquisiciones con un conjunto de marcas aliadas.

"Queremos dar a conocer no solamente los productos sino los servicios de las empresas, los emprendedores que no tienen la vitrina de mostrar sus productos y servicios relacionados con el deporte", advirtió Cabrera.

En cuanto al desarrollo de las competencias virtuales, lo único que debe hacer el deportista es llevar su celular y mantener activo su GPS con el fin de que la ruta se vaya sincronizando y brindando los tiempos, estos retos, además permiten que las personas que estén iniciando deportes que permitan recorrido, como ciclomontañismo, conozcan.

"Uno de los objetivos que tenemos es crear una gran comunidad deportiva, en donde caben también las personas que están empezando, así como lo hice yo con el ciclomontañismo, y tener una herramienta como Do Sport que te permita no solo conocer la ruta sino socializar con esas personas que comparten esa pasión por el deporte", comentó a Efe el creador de la aplicación.

Los creadores de Do Sport tienen proyectado seguir creciendo aún en un tiempo pospandemia que permita compartir eventos deportivos a los que las personas accedan desde su aplicación y compartan espacios deportivos cuando ya se pueda.