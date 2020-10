Director del PMA dice que el Nobel es "un llamado a la acción"

El Nobel de la Paz, otorgado este viernes al Programa Mundial de Alimentos (PMA), representa "un llamado a la acción", aseguró en Níger el director ejecutivo de la entidad, el estadounidense David Beasley.

"Es un llamado a la acción, porque el comité del Premio Nobel de la Paz lo que reconoció es que el hambre en el mundo es una de las principales causas de los conflictos y que hay muchas personas que están muriendo de hambre", dijo Beasley, durante una rueda de prensa organizada en el país africano, donde se encontraba en misión.

"Es un llamado a la acción también a nuestros donantes, a los multimillonarios, a todos aquellos que quieren ayudar", instó el jefe de la agencia de la ONU, que cuenta con 17.000 empleados en todo el mundo y que aporta alimentos a decenas de millones de personas en todos los continentes.

"El hecho de que nos encontremos en estos momentos en Níger resulta también un mensaje para el resto del mundo, para que no se olvide de Níger, no se olvide del Sahel, no se olvide de la gente que sufre a causa de las guerras, los conflictos y el covid-19", añadió Beasley.

Níger, entre los países más pobres del mundo junto con varios países del Sahel, ha sido escenario de mortíferos ataques yihadistas durante años.

El líder del PMA recordó que el hambre ha causado la muerte de 6,7 millones de personas en todo el mundo este año, mientras la epidemia de coronavirus ha causado un millón.

"Si no actuamos ahora, vamos a tener hambrunas de proporciones bíblicas", advirtió, al denunciar la crisis económica que ha desatado la epidemia de covid-19.

Fundado en 1961, el PMA, cuya sede central se encuentra en Roma, está totalmente financiado por donaciones, la mayoría de las cuales provienen de los Estados.

La agencia de la ONU distribuyó 15.000 millones de raciones de comida y ayudó a 97 millones de personas en 88 países el año pasado.

bur-kv/mis