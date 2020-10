Cultura.- Sylvester Stallone pone voz a Rambo en Mortal Kombat 11 Ultimate

08/10/2020 Sylvester Stallone pone voz a Rambo en Mortal Kombat 11 Ultimate CULTURA SONY



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El próximo videojuego de la franquicia Mortal Kombat, la remasterización del 11º juego, seguirá con la tradición de presentar a personajes de otros universos, como ya hizo con Jason Vorhees, Robocop o Terminator. El último de ellos es John Rambo, el mítico soldado, que además contará con la voz de Sylvester Stallone.



Así lo anunció Sony recientemente. Rambo se unirá a Scorpion, Sub-Zero, Raiden y el resto de combatientes del torneo Mortal Kombat en la próxima edición del juego, que también incluirá a dos viejos conocidos de la franquicia, Mileena y Rain.



El diseño de Rambo es completamente fiel a su aspecto en la primera película de la franquicia, First Blood, que presentó al protagonista como un viejo combatiente de Vietnam que sólo busca la paz de espíritu en un mundo que le persigue por sus pecados del pasado.



Aunque el diseño se inspira en el aspecto original de Rambo, Sony anunció que el equipo de diseñadores también ha tomado referencias del resto de las películas, incluyendo la crepuscular Rambo: Last Blood, que supuso la despedida de Stallone del personaje.



"Jugar como Rambo es como viajar en el tiempo con Kronika hasta 1982, y los diseñadores de personajes han captado perfectamente el aspecto de Rambo en First Blood", explica Sony en un comunicado.



"Por supuesto, tener a Sylvester Stallone como voz de uno de sus personajes más icónicos es una emoción absoluta. Trabajamos duro para asegurarnos de que cada línea de diálogo fuera fiel al Rambo que los fanáticos conocen y aman", añade la compañía.



Mortal Kombat 11 Ultimate estará disponible para los jugadores de Play Station 4 y 5 a partir del 17 de noviembre.