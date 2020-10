Cultura.- Soul, lo nuevo de Pixar no se estrenará en cines e irá directamente a Disney+

09/10/2020 Soul, lo nuevo de Pixar, se estrenará directamente en Disney+ CULTURA PIXAR



Igual que ya hiciera con el remake de Mulán, Disney ha decidido que Soul, la nueva película de la factoría Pixar, no se estrenará en cines y se lanzará directamente en su servicio de streaming. Será el 25 de diciembre cuando Disney+ estrene lo nuevo del estudio de animación digital artífice de éxitos como Del revés, Coco, Los increíbles o la saga Toy Story.



Debido a la pandemia de coronavirus, 'Soul' ya había sufrido un retraso en su fecha de estreno en cines, prevista inicialmente para el 19 de junio y fijada después para el 20 de noviembre. Ya entonces surgieron rumores de un posible estreno directamente en streaming, algo que Disney no descartó totalmente ya que estaba "explorando diferentes opciones" y que, finalmente, ahora se ha confirmado.



Y a diferencia de lo que ocurrió con Mulán hace unos meses, cuando los abonados de Disney+ tuvieron que pagar 22 euros por la película, Soul estará disponible para todos los usuarios de Disney+ sin necesidad de abonar una cantidad extra.



"Estamos emocionados de compartir la espectacular y emotiva película de Pixar 'Soul' directamente con el público a través de Disney+ estas navidades. Una nueva película original de Pixar siempre es un evento y esta conmovedora y divertida historia sobre la conexión humana y sobre encontrar tu propio lugar en el mundo será un regalo para que las familias disfruten unidas estas navidades", señala en un comunicado Bob Chapek, consejero delegado de Disney.



Además, Chapek destaca que lo nuevo de Pixar es un filme que invita al público a preguntarse "que es realmente importante en nuestras vidas", algo muy apropiado en estos tiempos de pandemia, y que traerá "un poco de humor y diversión a la gente en un tiempo en el que seguro que todos podemos aprovecharlo".



Además, la compañía aclaró que en aquellos países donde Disney+ no esté disponible actualmente, la película "se estrenará en cines con fechas todavía por confirmar".



Dirigida por Pete Docter (Del Revés: Inside Out), Soul sigue los pasos de Joe, un amante de la música que cuando piensa que puede alcanzar su sueño, un acontecimiento inesperado lo envía a un lugar fantástico donde se ve obligado a pensar sobre lo que realmente significa tener alma. Ahí es donde se encuentra con 22, un alma que no cree que la vida en la Tierra sea todo lo que parece ser.