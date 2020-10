Cuba eliminará progresivamente el sistema de doble moneda

(Bloomberg) -- Cuba eliminará algunos subsidios, ajustará precios y salarios y pondrá fin al sistema de doble moneda de la isla como parte de un paquete de reformas económicas de gran alcance, informó el presidente Miguel Díaz-Canel.

En un discurso televisado el jueves, Díaz-Canel dijo que el Gobierno proporcionaría más detalles en los próximos días y semanas.

La isla socialista se ha visto gravemente afectada por la caída de los ingresos turísticos desde que golpeó la pandemia de coronavirus, y Díaz-Canel dijo que las medidas son una respuesta a la recesión.

En el centro de las reformas se encuentra un plan para unificar las monedas de la isla. Desde 1994, turistas y diplomáticos han tenido acceso al peso cubano convertible, o CUC, que está vinculado al dólar. La mayoría de los cubanos realizan transacciones utilizando el peso cubano, mucho más débil.

El sistema de dos niveles ha creado distorsiones y corrupción que socavan una economía ya debilitada por la pandemia global y el embargo de EE.UU.

Díaz-Canel dijo que el Gobierno reajustará los salarios, las pensiones y los precios, y eliminará los “subsidios injustificados”.

Además, dijo que el Gobierno eliminará gradualmente el uso de libretas de racionamiento de alimentos, que han sido elementos básicos de la vida desde la Revolución Cubana.

El Gobierno ha tratado de simplificar su sistema monetario en el pasado. En 2013, el entonces presidente Raúl Castro implementó planes para acabar rápidamente con el sistema de doble moneda.

