Cristina Pedroche muestra su impresionante cambio de look

MADRID, 9 (CHANCE)



Si hay una mujer que nos enamore cada vez que cambia de look, esa es Cristina Pedroche, que no tiene miedo a los cambios y que para todo pone una sonrisa en su rostro. Ahora, la colaboradora ha mostrado en sus redes sociales su última locura en su cabello y lo cierto es que nos ha quedado con la boca abierta porque no esperábamos para que le diera por ese cambio.



La mujer de Dabiz Muñoz se ha mostrado en una imagen en su perfil de Instagram con el pelo completamente rizado y es que ¿¡se ha hecho la permanente!? pero lo que más asombrados nos ha dejado es que le queda espectacular. Nunca nos hubiéramos imaginado que ese look tan ideal le iba a favorecer tanto, pero lo cierto es que sabe lucirlo ya que le sale un volumen de melena impresionante.



"Parece que estoy triste, pero no. Amo que @_oscarlozano juegue con mi pelo" este ha sido el mensaje con el Cristina Pedroche ha presentado a todos sus seguidores su nuevo cambio de look. Y es que la pareja de Dabid Muñoz es así, una mujer que rompe los esquemas cuando menos no te lo esperas y que arriesga sin miedo a perder.