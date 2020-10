Coronavirus.- Portugal se acerca a su peor dato de contagios de la pandemia, con 1.394 casos en 24 horas

15/09/2020 Personas con mascarilla en el centro de Lisboa POLITICA EUROPA INTERNACIONAL PORTUGAL PEDRO FIUZA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Portugal ha notificado este viernes 1.394 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un dato que solo se había superado una vez en toda la pandemia --el 10 de abril, cuando se informó de 1.516 positivos-- y que agudiza la tendencia al alza de los contagios en territorio luso.



La mayor parte de los nuevos casos, en concreto 689, corresponden a la región Norte, que ha superado en la última jornada a Lisboa y Valle del Tajo, donde se han registrado 559 positivos. En total, la cifra de casos a nivel nacional asciende a 83.928 desde el inicio de la pandemia, según la cadena RTP.



Por otra parte, las autoridades han incluido en el balance doce víctimas mortales más, hasta un total de 2.062. También aumenta la cifra de enfermos ingresados en hospitales, que ya suman 811, 125 de ellas internadas en unidades de cuidados intensivos.



El primer ministro luso, António Costa, ya advirtió a mediados de septiembre de que, si se mantenía la tendencia, Portugal superaría tarde o temprano el umbral del millar de positivos diarios. El país permanece bajo estado de contingencia para contener los efectos de esta segunda ola de contagios.



El presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha admitido este viernes que Portugal se asoma a un "periodo muy grave" y ha advertido de que la situación podría prolongarse "no un día, no una semana, sino semanas o meses". No descarta que se puedan endurecer las medidas a partir del 15 de octubre y ha planteado "repensar" la Navidad.