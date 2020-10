Coronavirus.- Italia suma otros 5.300 contagios en un día, su peor dato desde finales de marzo

05/10/2020 Dos personas con mascarilla junto al Coliseo en Roma POLITICA EUROPA ITALIA INTERNACIONAL ANDREA RONCHINI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La cifra de contagios se ha disparado en Italia, que en el último día ha sumado otros 5.300 casos, su peor dato desde finales de marzo, confirmando así que el país se encuentra en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus.



En total, se han registrado 5.372 contagios frente a los 4.458 del jueves, los 3.678 contagios del miércoles y los 2.667 del martes. Con ello, el total de casos en el país se sitúa en 343.770.



Por otra parte, ha habido otros 28 decesos, confirmándose también en este apartado el incremento al alza y situando el cómputo total de víctimas mortales en 36.111. Durante la última jornada se han realizado casi 129.500 test, un dato prácticamente igual al del miércoles, lo cual no explica el incremento en los positivos.



El principal foco en estos momentos está en Campania, región en la que se encuentra Nápoles. Su presidente, Vincenzo De Luca, ha sostenido que "por ahora parece que la situación está bajo control", si bien ha resaltado que la edad media de los pacientes está aumentando y que entre los más de 700 casos de este viernes entre el 90 y el 95 por ciento son asintomáticos.



Así las cosas, ha adelantado que no excluye la posibilidad de pedir al Gobierno italiano el cierre de Campania en las próximas semanas si la situación no mejora. "El objetivo es tener un equilibrio entre los nuevos positivos y los curados pero si tenemos 1.000 contagios y 200 curados habrá confinamiento", ha prevenido.



Otra de las regiones con un número elevado de contagios es Lazio, donde se encuentra Roma, y que ha registrado 387 casos. Según Walter Ricciardi, consejero del ministro de Salud para la pandemia, las plazas para pacientes con COVID-19 en Campania y Lazio "están casi llenas". "Me preocupa no tanto la UCI sino las plazas en el nivel inferior, donde hay pacientes que tienen que ser tratados de alguna forma", ha subrayado.



"No hay un colapso, pero sí una situación de grandísima presión", ha subrayado el experto en declaraciones a una televisión local. "Cuando bajen las temperaturas y lleguen las gripes, hará problemas porque tendremos que estar en casa y las familias se contagiarán", ha advertido.