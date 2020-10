Corea del Sur.- Corea del Sur confirma brote de peste porcina y sacrifica a unos 1.500 cerdos para contener la expansión

21/09/2020 [Cáceres] Peste Porcina POLITICA UPA-UCE EXTREMADURA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur ha informado este viernes del sacrificio de unos 1.500 cerdos en diferentes granjas al norte del país tras reportar el primer brote de peste porcina africana (PPA) desde octubre de 2019.



Tres cerdos fueron encontrados muertos en una granja en la provincia de Gangwon el jueves por la noche, según informa la agencia de noticias Yonhap, por lo que se les practicó un análisis cuyos resultados confirmaron que los animales estaban infectados.



Para frenar la expansión del virus a otras granjas y regiones, el Gobierno emitió una prohibición especial de viaje de 48 horas a las instalaciones ganaderas y sacrificó a los cerdos de las granjas que estaban en un radio de diez kilómetros del foco de infección.



En 2019, cuando se detectó el último brote, 400.000 cerdos fueron sacrificados en todo el país como medida de prevención tras un brote de la PPA que arrasó 14 granjas de las provincias norteñas de Gyeonggi y Gangwon.



El virus, que permanecía entre los jabalíes según explica el medio citado, no había vuelto a brotar desde el año pasado, pero tan solo con el contacto con los cerdos domésticos estos son susceptibles de contraer la enfermedad. Hasta el momento, en el país se han registrado más de 750 casos de PPA en jabalíes.



Aunque la PPA no afecta a los humanos, es mortal para los cerdos y, hasta la fecha, no existe vacuna o tratamiento para el virus.