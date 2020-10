Carmen Borrego responde a los que la acusan del ocaso profesional de su madre

03/05/2019 Carmen Borrego, en una imagen de archivo, se toma con deportividad las demoledoras críticas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Carmen Borrego está, quizás, en el momento más complicado desde que decidió convertirse en personaje público y abandonar el anonimato en el que vivió instalada durante los años gloriosos - profesionalmente hablando - de María Teresa y Terelu Campos. Y es que la colaboradora no deja de acumular polémicas en los últimos tiempos. A las declaraciones que dió en la revista Lecturas asegurando que Rocío Carrasco nunca perdonaría a su hija, y a las informaciones relativas a su pasado y a su separación matrimonial, se unen ahora los que acusan a la menor de las Campos de haberse "cargado" la carrera de su madre con su comportamiento en los platós. Unas demoledoras acusaciones a las que Carmen, impasible, responde con ironía.



- CHANCE: Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás llevando todo este revuelo que se ha creado tras la entrevista de tu madre?



- CARMEN: Buenas tardes. No voy a decir nada.



- CH: ¿Pero es cierto que tu madre sabía a lo que iba? ¿Ella solo iba a dar un mensaje de Edmundo?



- CARMEN: No te voy a decir nada, preguntadle a ella. Como hija, sé lo que sabéis todos los demás, que es que ha ido a una entrevista.



- CH: Pero tú sabías a que iba ella a la entrevista.



- CARMEN: Hombre, claro.



- CH: Ella supongo que te diría a lo que iba a ir o lo que le habían dicho.



- CARMEN: No te voy a decir nada.



- CH: Claro, es que como el programa insiste en que ella sabía que se iba a hablar de todo. ¿Quién no está diciendo la verdad?



- CARMEN: Yo no tengo nada que decir.



- CH: Jorge Javier en un principio yo creo que se tomó un poco en broma y espectáculo el final de la entrevista, ¿no? Porque parecía que era todo en broma lo que le estaba diciendo tu madre.



- CARMEN: No tengo nada que decir.



- CH: Lo que sí me puedes decir es que todo el mundo te culpa a ti del ocaso de tu madre.



- CARMEN: Fenomenal, fenomenal.



- CH: Fenomenal no, hombre.



- CARMEN: Fenomenal.



- CH: Te tiene que doler.



- CARMEN: Maravilloso.



