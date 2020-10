Carlos Zurita celebra su 77 cumpleaños con su mujer, la Infanta Margarita y María Zurita

09/10/2020 CARLOS ZURITA, LA INFANTA MARGARITA Y MARÍA ZURITA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 9 (CHANCE)



Hoy, Carlos Zurita está de celebración y es que cumple 77 años por todo lo alto. Lo hemos visto acompañado de su mujer, la Infanta Margarita y su hija María. Manteniendo la buena relación familiar, los tres han salido a comer en la capital madrileña para no perder las buenas costumbres y es que, lo cierto es que les hemos visto muy felices por poder seguir celebrando estos buenos momentos.



El doctor ha confesado preferir no recordar el paso del tiempo y asegura que no ha pensando en que cumple un años más: "Es mejor no recordarlo". Respecto a las nuevas declaraciones vertidas por Corinna en el medio Ok Diario, Carlos ha preferido guardar silencio y no hacer ni un solo comentario al respecto.



Por otro lado, Doña Margarita no afirma si su hermano, el rey emérito, aclarará las polémicas cuando regrese a España. Se ha mostrado de lo más discreta posible y no ha querido hacer tampoco ningún comentario al respecto de las nuevas declaraciones de Corinna. Sin duda, es uno de los peores momentos para su hermano, pero la Infanta ha decidido mantener las formas y no hacer declaraciones.