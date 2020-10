Cancelan jornada del Campeonato Mundial de Rally en México

El francés Sebastien Ogier (d) y su copiloto, Julien Ingrassia (i), festejan tras ganar el Rally de Guanajuato 2020, en León (México). EFE/Luis Ramírez/Archivo

Guanajuato (México), 8 de octubre (EFE).- El estado mexicano de Guanajuato no será sede del Campeonato Mundial del Rally (WRC por sus siglas en inglés) en el 2021 debido a que sus organizadores decidieron no sacar el evento de Europa por la COVID-19.

"Esto es una cuestión de estrategia del WRC y no tiene nada que ver con México, al contrario, Guanajuato ya es un destino importantísimo dentro del campeonato", aseguró este jueves en conferencia de prensa el director general de Rallymex, Gilles Spitalier Martel.

Guanajuato en la única entidad en México que desde hace 17 años alberga anualmente una fecha del Mundial del Rally, competición organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Este año estaba programado que el evento en Guanajuato se realizara del 12 al 15 de marzo, pero tuvo que ser suspendido el 14 de marzo debido a la pandemia.

"La decisión es en apoyo a los equipos para que puedan regresar previo a los cierres de los aeropuertos", informaron los organizadores del evento.

Sin embargo, el nuevo coronavirus sigue trastocando diversos eventos y el Rally en México no fue la excepción, por lo que ahora será hasta el 2022 cuando regrese a Guanajuato el certamen que atrae cerca de medio millón de visitantes al año.

"La WRC tomó la decisión de no salir de Europa durante los primeros meses del año 2021, pero sin duda estaremos listos y hemos asegurado nuestra participación en el WRC de los años 2022 y 2023", comentó el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel.

Gilles Spitalier explicó que de acuerdo con la logística del WRC era en septiembre del 2021 cuando podría llevarse a cabo la fecha en Guanajuato, pero al ser un mes de intensas lluvias se pondría en riesgo a los pilotos.

Además, resaltó que pese a la cancelación, el WRC mantendrá las acciones que realiza en favor de las comunidades rurales de Guanajuato por donde pasan los autos competidores, denominado "Rally de la Salud".

De igual manera apuntó que se busca que en el segundo semestre del próximo año se lleve a cabo una fecha del Campeonato Norteamericano de la FIA, siempre y cuando las condiciones de la pandemia en México así lo permitan.

"Este evento calificará dentro del campeonato norteamericano y nos permitirá tener una probadita de rally en el estado de Guanajuato", aseguró.

El Rally en Guanajuato representa una derrama económica para el estado de aproximadamente 760 millones de pesos (34,5 millones de dólares), y atrae a visitantes de otros estados mexicanos y de países como Estados Unidos, España y Ecuador.