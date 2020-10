Burundi.- Imputado un exparlamentario opositor por rebelión y "calumnias" al fallecido presidente Pierre Nkurunziza

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El exparlamentario opositor burundés Fabien Banciryanino ha sido imputado por rebelión y "calumnias" contra el fallecido presidente de Burundi Pierre Nkurunziza cuando aún era miembro del Parlamento, según ha confirmado este viernes su abogado, Christophe Nkeringanji.



"El tribunal ha adoptado la decisión de arresto provisional. Ha sido trasladado a una prisión cuyo nombre no me han comunicado", ha dicho el abogado, en declaraciones al diario burundés 'Iwacu'. Este medio ha señalado que Banciryanino ha sido enviado a la prisión de Mpimpba.



Nkeringanji ha resaltado que el antiguo parlamentario ha sido además imputado por atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado, días después de su detención.



La familia de Barciryanino había afirmado que el exparlamentario fue detenido por su oposición a que Nkurunziza recibiera el título de "guía supremo del patriotismo" y por haberle acusado de cometer "crímenes en el país", antes de denunciar que no hubo una orden de arresto.



La detención tuvo lugar después de que las autoridades prohibieran una rueda de prensa del exparlamentario en la que quería desmentir "mentiras difundidas en redes sociales" sobre presuntos insultos proferidos por su parte contra el actual presidente, Évariste Ndayishimiye.



Bajo el mandato de Nkurunziza, en particular a raíz de su decisión de optar a su tercer mandato en 2015, Naciones Unidas denunció graves violaciones de los Derechos Humanos en el país. El mandatario mantuvo una tensa relación con el organismo internacional, expulsando en varias ocasiones a algunos de sus representantes.



Investigadores de la ONU manifestaron recientemente que la llegada al poder de Ndayishimiye --considerado 'delfín' del expresidente-- el pasado mes de junio tras la repentina muerte de Nkurunziza no ha traído consigo cambios en cuanto a las violaciones de Derechos Humanos en el país.