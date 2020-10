Brasil.- Bolsonaro dice que Argentina "tiene lo que se merece" tras el apoyo de Fernández a legalizar el aborto

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho este jueves que el "izquierdismo" ha regresado a Argentina y que tras leer en la prensa que su presidente, Alberto Fernández, planea legalizar el aborto, eso es "lo que se merece" el país vecino.



"Volvió la 'izquierdista' de Cristina Kirchner. Fíjense lo que está pasando en Argentina. Vi en la prensa que el presidente va a legalizar el aborto en Argentina. Bueno, argentinos, lo siento, pero eso es lo que se merecen", ha dicho Bolsonaro durante su habitual comparecencia de los jueves a través de sus redes sociales.



El presidente brasileño se referido a Argentina para restar importancia a las críticas que ha estado recibiendo en las últimas semanas por parte de sus propios simpatizantes, asegurando que él está ahora pasando por lo mismo a lo que hizo frente el anterior presidente del país vecino, Mauricio Macri, quien estuvo siendo "golpeado todos los días".



"Macri fue elegido en Argentina hace cinco años, con un discurso similar al mío. Uno de los primeros países que logró verse libre de la pandillita del Foro de São Paulo, allí estaba la pandilla de Cristina Kirchner, de Dilma (Rousseff). No pudo hacer todo lo que quería, tenía problemas. ¿Qué hacía el personal con Macri? Golpearle todo el día, incluso le llamaron abortista", ha dicho Bolsonaro.



Lo cierto es que el Gobierno de Argentina no ha anunciado ninguna medida relacionada con el aborto en las últimas semanas, pese a que Bolsonaro ha afirmado haber leído "hoy" en la prensa algo en ese sentido.



La legalización del aborto en Argentina, que cuenta con una de las legislaciones más restrictivas del continente, fue una de las promesas electorales de Fernández, quien en marzo anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso, aunque tuvo que ser pospuesto debido al estallido de la crisis del coronavirus.



Los desencuentros entre ambos gobiernos vienen desde que Fernández, cuando era candidato a la Presidencia, apoyase públicamente la liberación del expresidente de Brasil Lula de Silva. Desde entonces, Bolsonaro ha atacado en varias ocasiones al jefe del Estado argentino, a quien no le felicitó tras su victoria en las elecciones, pues los electores "eligieron mal".