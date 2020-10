Bolsonaro critica a Fernández y a Kirchner por defender el aborto

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 8 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que Argentina "se merece" el Gobierno de Alberto Fernández, tras criticar al mandatario y a su vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quienes acusó de defender el aborto.

Durante la transmisión semanal que cada jueves realiza por Facebook, Bolsonaro también defendió el mandato de Mauricio Macri -derrotado por Fernández en las pasadas elecciones- y dijo que fue tratado injustamente por su pueblo.

"Fernández y Cristina Kirchner ahora van a legalizar el aborto en Argentina. Le dieron tanta paliza a Macri, lo llamaron de todo (...) Ahí tienen, argentinos. Lo siento, ahí tienen, es lo que se merecen", comentó.

El presidente brasileño citó a Argentina para defenderse de las recientes críticas que ha sufrido de sus mismos seguidores.

"Macri no podía hacer todo lo que quería, tenía problemas. Como yo los tengo", aseguró.

"¿Qué hizo el pueblo con Macri? Le dio palo todo el día. Lo fustigó e incluso lo acusó de abortista. ¿Qué sucedió? Volvió la izquierda de Cristina Kirchner", agregó.

No es la primera vez que Bolsonaro critica al Gobierno del peronista Fernández con quien tienen profundas diferencias ideológicas.

Sus desafueros vienen desde la campaña electoral argentina, cuando calificó de "bandidos de izquierda" a Fernández y a la entonces candidata a la Vicepresidencia, Cristina Kitchner.

Tampoco quiso asistir a su investidura como mandatario y aunque amenazó con no enviar a nadie del Gabinete brasileño, a última hora optó por el vicepresidente Hamilton Murao para reemplazarlo en la ceremonia.