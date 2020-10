Bolsa de México suspende operaciones sin justificación

(Bloomberg) -- La Bolsa Mexicana de Valores, la más importante de México, detuvo operaciones alrededor del mediodía del viernes y dijo que está trabajando para determinar la causa de la interrupción.

El portavoz Alberto Maya Sánchez confirmó que se declaró un “receso administrativo” a las 11:56 a.m. en Ciudad de México. El comercio se había detenido alrededor de las 11:33 a.m., según datos de Bloomberg, y aún no había reiniciado a la 1:20 p.m. en Ciudad de México.

La bolsa de valores retadora de México, la Bolsa Institucional de Valores, dijo que sus operaciones siguen siendo normales y sin ningún contratiempo, según el portavoz Salvador Leal.

Nota Original:Mexico Stock Exchange Suspends Operations With No Reason Given

