Bolivia.- Mesa se impondría en segunda vuelta al candidato del MAS en las presidenciales de Bolivia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se impondría en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia al candidato el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, según el último sondeo, que sitúa a este último en cabeza en la primera vuelta del 18 de octubre.



Según el sondeo de Ipsos, Arce, antiguo ministro de Economía con Evo Morales, lograría el 34 por ciento de los votos mientras que Mesa se haría con el 27,9 por ciento, lo que llevaría a ambos a enfrentarse en segunda vuelta el 15 de noviembre. No obstante, cabe resaltar que quienes no responden, votarían en blanco o nulo suman el 19,4 por ciento.



En cuanto al resto de candidatos, Luis Fernando Camacho, de Creemos, se quedaría en el 13,8 por ciento, mientras que los demás aparecen muy descolgados con menos del 10 por ciento de los votos: Chi Hyun Chung (2,6 por ciento); el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (1,6 por ciento); y Feliciano Mamani (0,2 por ciento).



El sondeo pone de relieve la división imperante en el país, ya que Mesa se impondría en las zonas urbanas, con el 31,2 por ciento de los votos frente al 28,2 por ciento de su rival, mientras que Arce lo haría en las rurales, con el 47,1 por ciento frente al 20,4 por ciento.



En lo que se refiere a la segunda vuelta, Mesa se alzaría con la victoria, con un 45 por ciento de los votos, frente al 40 por ciento que recabaría el candidato del MAS, mientras que el 15 por ciento de los encuestados se inclinan por el voto en blanco, nulo o no respondió.



En caso de que fuera Camacho quien lograr pasar a segunda vuelta frente a Arce, el dirigente de MAS se impondría con el 44 por ciento, frente al 36 por ciento, mientras que si la pugna fuera entre el expresidente y candidato de Creemos, Mesa ganaría con el 41 por ciento, frente al 22 por ciento de su rival.



Por último, según el sondeo el 61 por ciento de los bolivianos ya tienen decidido su voto para la primera vuelta, mientras que el 17 por ciento aún tiene dudas. El sondeo se realizó entre el 21 de septiembre al 4 de octubre sobre una muestra de 2.000 personas y con un margen de error del 2,2 por ciento.