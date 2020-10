Baloncesto.-Un Barça espeso cae en la trampa rusa de Xavi Pascual

09/10/2020 Zenit San Petersburgo - Barça DEPORTES FCB



Mal partido azulgrana y primera derrota en Euroliga



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Barça cayó (74-70) en su visita al Zenit San Petersburgo este viernes en la segunda jornada de la Euroliga, primera derrota continental de un aspirante al título que no supo sacar su calidad, maniatado sobre el parqué por el equipo de Xavi Pascual.



El técnico español, viejo conocido del Palau, llevó al Zenit a su segundo triunfo, tras cargarse al Efes la semana pasada, con un tridente letal formado por Pangos (15 puntos), Baron (16) y Poythress (16), además de buenos momentos de Thomas y Rivers y un carácter que no supo sacar su prestigioso rival dentro de un marcador igualado hasta el final.



Sin Sarunas Jasikevicius ni su primer ayudante Darius Maskoliunas en la banda por COVID-19, al Barça se le atragantó un choque con mucha distracción. El duelo comenzó una hora más tarde de lo programado, para esperar la confirmación de los últimos test de coronavirus en el cuadro ruso tras conocerse tres contagios en el equipo. Además, solo dirigieron dos árbitros por otro positivo.



El partido se disputó y el Barça entró concentrado pese a la incertidumbre. Todo lo contrario el Zenit, con cinco pérdidas en tres minutos (2-10). Los catalanes dominaron el rebote y pudieron correr, con acierto en Mirotic, Abrines y, en general, un quinteto inicial serio. Tras cinco minutos y con los cambios sobre el parqué que no sentaron nada bien a los culés, los rusos sacaron del partido a un Barça inoperante de repente.



Pangos, ante su exequipo, Poythress y Baron se aliaron en el cambio de guión hasta el segundo tiempo. Faltaba atrevimiento y agresividad contra el aro en un Barça que perdió el rebote y se fue al descanso por delante (35-38) pero sin un referente sobre la pista ni un juego coral. Mirotic y Abrines, el único inspirado en el triple, dieron ese respiro a un Barça que, pese a los pocos partidos, echaba en falta los gritos de Saras.



El ánimo de revancha de Pangos ante su ex siguió a flor de piel como arma local junto a Poythress y Baron, y el espesor del juego azulgrana quedaba confirmado ante la trampa de Pascual. Sin movilidad en los visitantes, incapaces de encontrar algo del mucho talento que poseen, con 54-55 de cara al último cuarto, Calathes y Mirotic asumieron las posesiones para poner un 63-68.



Con cinco minutos por delante fue una renta insuficiente para frenar a un rival muy convencido de sus opciones de tumbar a otro gigante. Un triple de KC Rivers dio la vuelta al marcador y en los tres minutos y medio finales el Barcelona solo fue capaz de anotar dos puntos. Una muy mala e inesperada versión del fuerte proyecto azulgrana por volver a reinar en Europa.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ZENIT SAN PETERSBURGO, 74 - BARÇA, 70. (35-38, al descanso)



--EQUIPOS.



ZENIT SAN PETERSBURGO: Pangos (15), Rivers (11), Fridzon (-), Poythress (16) y Thomas (10) --cinco inicial--; Volkhin (-), Zakharov (-), Baron (16), Zubkov (2) y Ponitka (4).



BARÇA: Calathes (9), Higgins (7), Abrines (11), Mirotic (14) y Oriola (-) --cinco inicial--; Hanga (2), Bolmaro (2), Smits (7), Heurtel (2), Claver (8) y Davies (8).



--PARCIALES: 16-19, 19-19, 19-17, 20-15.



--ÁRBITROS: Radovic, Dragojevic y Lavrukhin. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Yubileyny Sports Palace, 2.772 espectadores.