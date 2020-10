Atlético Nacional-Junior, plato fuerte de la jornada

imagen de archivo de los jugador del Junior de Barranquilla de Colombia. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Bogotá, 9 oct (EFE).- Atlético Nacional, en alza en las dos últimas jornadas, y Junior de Barranquilla disputarán el partido más llamativo de la jornada 13 de la liga colombiana, en la que el Deportes Tolima y el Deportivo Pasto comparten el liderato con 24 puntos.

En las dos últimas jornadas los Verdes de Antioquia lograron enderezar los resultados al derrotar al Atlético Bucaramanga (1-2) y al Envigado (3-2).

"El equipo ha sido diferente en cada juego, pero venimos mejorando, en una curva ascendente. Hay muchas cosas por mejorar, valoramos el esfuerzo del equipo y de la institución por mantenernos lo mejor posible", dijo el defensa Christian Mafla, del Atlético Nacional.

El Junior, que ara en el desierto porque los resultados no se le dan, espera encontrar ante el Nacional el camino del gol y del triunfo para no alejarse del grupo de punta, pues con 17 unidades es octavo en la tabla.

"Hace dos semanas parecíamos que éramos muy buenos, pero ahora los resultados quitan sensaciones. Confío plenamente en el grupo. Ante Atlético Nacional veremos de qué estamos hechos y encontraremos los goles", dijo el entrenador del Junior, Amaranto Perea.

El exjugador del Atlético de Madrid y del Boca Juniors argentino asumió hace menos de un mes la dirección del Junior en lugar del colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña.

Los Tiburones completaron cuatro partidos sin marcar goles. La fecha anterior perdieron 0-1 con el Deportivo Pasto, que recibirá esta jornada al Deportivo Cali.

Los Azucareros llegan a este encuentro luego de superar el duro reto del pasado miércoles frente a La Equidad, que estuvo cerca de sacar el empate, pero Carlos Lizarazo no lo permitió al anotar el único gol del juego.

El Cali ocupa la sexta plaza con 20 enteros, los mismos que tiene el Once Caldas, que recibe a La Equidad.

Mientras tanto, el América de Cali -dirigido por el argentino Juan Cruz Real- pondrá a prueba su recuperación al recibir al Patriotas, que ocupa la última posición entre los 20 que disputan el torneo.

El argentino tiene a disposición a todos los jugadores y ha remarcado el buen nivel del veterano Adrián Ramos y del habilidoso Duván Vergara, que han marcado goles decisivos para los Diablos Rojos, que son séptimos con 19 puntos en 12 salidas.

El líder Deportes Tolima visitará al Cúcuta Deportivo, que con 10 puntos ocupa la casilla 18 igualado con el Millonarios.

El Independiente Santa Fe visitará al Jaguares, otro equipo que perdió 1-0 con el Boyacá-Chicó, ahondando su crisis por los malos resultados.

Los santafereños son terceros con 23 puntos, uno menos que los líderes Tolima y Pasto.

"La idea es seguir sumando para no alejarnos de la punta", dijo el técnico Harold Rivera, quien saborea el triunfo 4-1 logrado ante el Alianza Petrolera.

- Partidos de la fecha 13 de la liga colombiana:

10.10: Equidad-Once Caldas; Deportivo Pereira-Envigado; Deportivo Pasto-Deportivo Cali; Atlético Nacional-Junior.

11.10: Cúcuta-Deportivo-Deportes Tolima; Boyacá Chicó-Independiente Medellín; América de Cali-Patriotas; Millonarios-Águilas Doradas.

12.10: Alianza Petrolera-Atlético Bucaramanga y Jaguares-Independiente Santa Fe.