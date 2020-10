Arte de arroz

SHOTLIST SUNCHEON, COREA DEL SUR7 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico de arte en arroz desde el aire con las palabras "Anímense!" en coreano2. Plano panorámico de arte en arroz desde el aire 3. Plano panorámico de imágenes en campos de arroz4. Plano panorámico de imágenes en campos de arroz5. Plano medio Young Soo-hyun junto a espantapájaros 6. SOUNDBITE 1 - Young Soo-hyun, Agricultor y presidente del consejo local (hombre, Korean, 17 seg.): "El eslogan de nestra ciudad es crecer juntos a través de la participación y la comunicación. Entonces los alumnos de escuelas primarias y secundarias, los integrantes de distintos grupos del distrito, comerciantes y otros se unieron: desde el inicio de la plantación de los cultivos hasta el fin de la cosecha" 7. Plano de apoyo: Plano panorámico 'Rice art' field with group of children walking by in background 8. Plano de apoyo: Plano panorámico Rice varieties of different colours 9. Plano general espantapájaros10. Plano medio espantapájaros en campo de arroz