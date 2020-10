Argentina aprueba un pionero trigo transgénico resistente a la sequía

El Conicet, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, indicó que este cultivo en particular tiene "una tecnología de tolerancia a sequía única a nivel mundial". EFE/Gabriel Romano/Archivo

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El Gobierno argentino aprobó la regulación del cultivo de un trigo transgénico "pionero" que resiste mejor a las sequías y que produce la empresa Bioceres, originaria del mismo país, anunció este jueves el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En un comunicado, el Conicet, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, indicó que este cultivo en particular tiene "una tecnología de tolerancia a sequía única a nivel mundial".

SIN MAYORES "RIESGOS" QUE CULTIVOS TRADICIONALES

La aprobación tuvo lugar después de "varios años de estudios experimentales" que, según dictaminó la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria argentina, mostraron que estos cultivos en particular "no difieren significativamente de los riesgos inherentes al cultivo convencional".

En el mismo sentido se pronunció el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que concluyó que este trigo transgénico "es inocuo para la alimentación humana y animal".

El Conicet trabajó junto a Bioceres, entidad privada, y la Universidad Nacional del Literal (UNL) en la investigación para obtener ese trigo transgénico.

SEMILLAS "MÁS TOLERANTES" A LA SEQUÍA

La tecnología utilizada se denomina HB4 y permite, siempre según el Conicet, "obtener semillas más tolerantes a la sequía, minimizando las pérdidas de producción".

Asimismo, mejoraría "la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés hídrico" y dará "mayor previsibilidad a los rindes por hectárea"

"La comercialización del trigo HB4 en Argentina se encuentra condicionada a la aprobación por parte de Brasil, país que es el principal importador", recalcaron desde el Conicet.

COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, indicó que el proyecto surgido de la alianza público-privada es el producto de un "largo camino y un largo desarrollo".

"Estos mecanismos son los que realmente permiten que nuestro país sea competitivo porque le agrega valor y conocimiento a nuestros productos", expresó Salvarezza.

La directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, Raquel Chan, quien lideró la investigación, aseveró que mediante este trigo transgénico logran "priorizar los intereses del país para generar algo que va a ser pionero a nivel mundial".

Desde hace años, Argentina busca potenciar las variedades de cultivos transgénicos en cuanto a producción y exportación, y es un país con fama mundial en el campo de los trangénicos, así como uno de los líderes mundiales en cuanto a las agroexportaciones.