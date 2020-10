Argentina aprueba un marco para el regreso "progresivo y seguro" a las aulas

Un grupo de niños juega al fútbol en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El Consejo Federal de Educación (CFE) argentino aprobó por unanimidad un plan para el regreso "progresivo y seguro a las aulas", que comenzará por los distritos que presenten "bajo riesgo" de contagio de COVID-19, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Educación indicó en un comunicado que se considerarán lugares de bajo riesgo las zonas sin casos de coroanvirus o con casos importados, donde los positivos estén en descenso con un índice de transmisión del virus menor al 0,80 % y con un porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos menor al 60 por ciento.

"REVINCULAR" A LOS ESTUDIANTES CON LA ESCUELA

El objetivo es "revincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de un modo distinto al de clases presenciales antes de la pandemia", en un país en el que desde hace meses existe preocupación por el abandono escolar debido a la interrupción de clases presenciales por el coronavirus.

"Se trata de una presencialidad limitada, enmarcada en los protocolos de regreso consensuados", recalcaron.

En las zonas que se consideren de mediano riesgo, habrá actividades educativas no escolares -artísticas, deportivas, recreativas y de apoyo escolar- destinadas a los estudiantes, que se realizarán "en grupos de no más de diez personas" y "preferentemente al aire libre".

En esos lugares, habrá además actos de graduación presenciales de cara al final del año lectivo en Argentina, que está previsto para diciembre.

Las zonas consideradas como de riesgo medio serán aquellas que tengan casos esporádicos o brotes controlados, una estabilidad de transmisión entre el 0,81 % y el 1,20 %, y un porcentaje de ocupación de camas entre el 60 % y el 80 por ciento.

Cada quince días se estudiará la situación de cada localidad, para decidir si se avanza o se retrocede en la hoja de ruta.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, indicó que el compromiso gubernamental es "avanzar en el regreso seguro a las aulas y a las actividades de revinculación" de los estudiantes.

"En un contexto de enormes complejidades, se han buscado desde el comienzo los equilibrios necesarios entre el cuidado de la salud y las ventas de oportunidad que se nos han presentado para regresar físicamente a las escuelas", agregó.

Para comenzar, Trotta confirmó que han "logrado" que regresen clases presenciales en un total de seis provincias.

UNA SERIE DE CONDICIONES A CUMPLIR

El plan se denomina "Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revincluación en escuelas en el contexto de la pandemia".

A la hora de evaluar la situación de cada escuela primaria y secundaria para el regreso a las clases, se tendrán en cuenta también nueve condiciones elaboradas por los especialistas de salud.

Entre esos puntos, se encuentran contar con representantes de educación en un Comité Operativo de Emergencia para tomar las decisiones, evaluar la forma de traslado que utilizarán estudiantes y docentes para ir al centro educativo, contemplar la situación habitacional y los niveles de hacinamiento de los niños en las escuelas, e instruir al personal docente y no docente sobre los protocolos.

Asimismo, deberán disponer de los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante un casos sospechoso o confirmado de COVID-19, articular con los ayuntamientos de cada localidad si hay casos sospechosos, poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que indentifique patologías complejas como violencia y salud mental.

Por último, los centros tendrán que considerar estrategias para aquellos estudiantes que presenten factores de riesgo de contagio y no puedan asistir de manera presencial, y abordar estrategias para los estudiantes que convivan con personas que sean pacientes de riesgo.