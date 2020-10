AMP.- Fútbol.- Yuri Berchiche da positivo por coronavirus en el Athletic Club

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El futbolista del Athletic Club Yuri Berchiche confirmó este viernes que ha dado positivo por coronavirus tras los últimos test PCR realizados durante el jueves, aunque se encuentra bien y aislado.



El equipo vizcaíno informó al mediodía de un positivo en su primera plantilla y que el afectado se encontraba "en buen estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio", y poco después el lateral izquierdo reveló que era él.



"Afortunadamente, no tengo ningún síntoma y tanto yo como mi familia nos encontramos muy bien. Durante unos días me tocará mantenerme aislado y seguir las medidas sanitarias correspondientes como he hecho hasta ahora. Tocará trabajar desde casa para volver lo antes posible con mis compañeros. Nos vemos pronto, un abrazo", señaló en su perfil oficial de 'Twitter' un Yuri, que no podrá jugar la próxima jornada ante el Levante.



"El resto de miembros de la plantilla dieron negativo en la prueba realizada ayer jueves y hoy han resultado también negativos en los test de antígenos realizados en Lezama", añadió por su parte el Athletic Club.