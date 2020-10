VÍDEO: EEUU.- Trump dice que enfermar de COVID-19 fue "una bendición" pues la terapia a la que se sometió es la "cura"

08/10/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL TIA DUFOUR/WHITE HOUSE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT



MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que haber contraído la enfermedad del nuevo coronavirus ha sido una especie de "bendición disfrazada", ya que se ha sometido a una terapia experimental que él considera una "cura", que espera se le aplique a todos los estadounidenses.



Trump ha reconocido que si bien el tratamiento al que fue sometido el fin de semana en el hospital militar Walter Reed está en fase experimental, considera que se trata de una "cura", pues "24 horas después" de ser ingresado ya se sentía "muy bien".



"Eso es lo que quiero para todos. Quiero que todos reciban el mismo trato que su presidente porque me siento muy bien. Me siento perfecto. Creo que ha sido una bendición de dios haberlo cogido, una bendición de los cielos", ha dicho Trump durante una grabación difundida en redes sociales que estaba prevista haber sido emitida el martes.



"Enfermé, oía hablar de este medicamento. Dije, 'dejenme tomarlo'. Esa fue mi sugerencia y fue increíble el buen trabajo. Quiero para ustedes lo que yo tuve y lo voy a hacer gratis, no tendrán que pagar por ello", ha anunciado un Donald Trump, que no ha perdido la ocasión de lanzar nuevamente ataques contra China, a la que considera única responsable de la situación que ha dejado tras de sí la pandemia.



"Ha sido culpa de China. China va a pagar un alto precio por lo que le ha hecho a este país, va a pagar un alto precio por lo que le ha hecho a este mundo. La culpa es de China, recuerden eso", ha insistido.



Durante las tres noches que permaneció ingresado en el centro médico militar Walter Reed, el presidente estadounidense tomó, tal y como lo definió la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnan, un "cocktail" de anticuerpos de Regeneron, un tratamiento de la farmacéutica homónima, que se encuentra actualmente en fase 3 de experimentación.



Trump, que ha roto el aislamiento volviendo este miércoles al Despacho Oval, ha asegurado también en el vídeo que ante los buenos resultados que ha demostrado tener este tratamiento con él, desde su Administración se están acelerando los trámites para que todos los enfermos de coronavirus en Estados Unidos puedan tener acceso a él.



Del mismo modo, ha anunciado que están muy avanzadas las conversaciones con muchas compañías que están trabajando en una vacuna contra la COVID-19 y espera que pueda estar lista "muy pronto", incluso "antes de las elecciones", ha dicho.



"Creo que deberíamos tener una vacuna antes de las elecciones, pero francamente, la política se involucra y está bien. Quieren jugar sus juegos, será justo después de las elecciones, pero lo hicimos. Nadie más. Nadie más habría podido hacerlo", ha asegurado.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/internacional/517869/1/trump-dice-enfermar-covid-19-fue-bendicion



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06