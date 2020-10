Van Dijk: “Jugamos contra un buen México”

El capital de la selección de Países Bajos, Virgil van Dijk, lamentó la derrota frente a México (0-1) y destacó la buena impresión que dejó la Tricolor en el Johan Cruyff Arena. EFE/EPA/OLAF KRAAK/Archivo

Amsterdam, 8 oct (EFE).- El capital de la selección de Países Bajos, Virgil van Dijk, lamentó la derrota frente a México (0-1) y destacó la buena impresión que dejó la Tricolor en el Johan Cruyff Arena.

“Jugamos contra un buen México, que juega con mucha pasión y tiene mucha calidad. Ya esperábamos un partido duro”, dijo el defensa del Liverpool a la televisión neerlandesa NOS.

El hecho de que el encuentro fuese un amistoso no hace más fácil digerir la derrota, pues “uno quiere ganar siempre”, aseveró Van Dijk.

El seleccionador Frank de Boer, que se estrenó esta noche en el cargo, presentó un once que combinó jugadores habituales, como Georginio Wijnaldum y Memphis Depay, con debutantes como Owen Wijndal o Teun Koopmeiners.

“Los que estuvimos hoy no jugamos mucho juntos. Eso no debería ser una excusa por supuesto, pero lleva un tiempo acostumbrarse”, justificó el futbolista.