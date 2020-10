UE.- Guindos (BCE) alerta de la pérdida de intensidad de la recuperación en los últimos meses

Los países tendrán que hacer "los deberes" y usar los fondos europeos correctamente



La recuperación de la economía de la zona euro ha perdido intensidad en los últimos meses, según ha advertido el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, para quien se trata de un proceso "incompleto e incierto", que dependerá en gran medida de cómo se desarrollen los rebrotes.



En un encuentro organizado por 'El Economista', el banquero central ha destacado el elevado grado de incertidumbre que rodea la recuperación en marcha en la zona euro porque esta dependerá en gran medida de la pandemia, aunque ha señalado que todo apunta a que las medidas de las autoridades no serán tan estrictas como en marzo.



"La recuperación es incompleta porque desde agosto y septiembre los indicadores muestran que ya no es tan intensa", ha apuntado Guindos, subrayando la dispersión y heterogeneidad que caracterizan al proceso como consecuencia del distinto peso económico del sector servicios y turístico, la estructura y tamaño empresarial y la calidad de las instituciones, apuntando el papel clave que desempeña la credibilidad de las políticas económicas a la hora de generar confianza.



En este sentido, el vicepresidente del BCE no ha dudado en señalar que el fondo europeo de recuperación "será una palanca muy importante" para limar las diferencias en la capacidad de respuesta de los países, que partían desde posiciones fiscales muy distintas, aunque ha subrayado la necesidad de que los gobiernos usen correctamente las ayudas.



"Los países tienen que hacer sus deberes, usar el fondo correctamente, adoptar reformas y aprovecharlo para invertir en educación, I+D, energía verde y aumentar la capacidad de producción de la economía", ha defendido.



De este modo, una vez que la pandemia haya quedado atrás, el economista español ha advertido de que habrá que abordar el legado de deuda que dejará esta crisis, y "analizarlo y prestar de nuevo atención a la sostenibilidad de las cuentas".