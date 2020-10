Trump afirma que él no es "contagioso"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en su regreso a la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.), el 5 de octubre de 2020. EFE/Ken Cedeno

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este jueves dijo que no participará en un debate electoral virtual con su rival demócrata, Joe Biden, afirmó que él no es "contagioso, en absoluto", pese a haber dado positivo por la COVID-19 hace menos de una semana.

El viernes pasado Trump anunció que él y su esposa, Melania, habían dado positivo en las pruebas de detección del coronavirus, y fue trasladado al hospital naval Walter Reed, en Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington, donde recibió tratamiento con antivirales y esteroides para combatir la COVID-19.

"Para empezar, yo creo que estoy mejor", dijo hoy el presidente en una conversación telefónica con la cadena Fox, en la que aseguró que le "encantaría tener un mítin" electoral esta misma noche.

"Yo quería hacer uno anoche, pero pienso que estoy mejor, al punto de que me siento mejor que, yo diría en broma, hace 20 años", aseguró el gobernante, que va por detrás en las encuestas frente a su rival demócrata, Joe Biden, cuando falta menos de un mes para las elecciones del próximo 3 de noviembre.

"No creo que yo sea contagioso en absoluto (...) Estoy de vuelta porque soy un especimen físico perfecto (sic", dijo Trump en una entrevista con la cadena de televisión conservadora.

Según la Casa Blanca, Trump tuvo los síntomas iniciales de una infección hace alrededor de una semana, y el médico presidencial Sean Conley dijo que los niveles de absorción de oxígeno de Trump disminuyeron dos veces, lo cual requirió que se le administrara oxígeno por poco tiempo.

También según la Casa Blanca, Trump recibió un tratamiento que combinó Regeneron con el compuesto anti viral Remdesivir y el esteroide dexametasona.

De acuerdo con el Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las personas con COVID-19 leve a moderado mantienen la capacidad de infectar a otras personas durante unos diez días después de la aparición de los síntomas, pero la Casa Blanca no ha informado cuándo fue que Trump tuvo el último resultado negativo antes de enfermarse.

La Comisión para los Debates Presidenciales había anunciado poco antes de que el próximo encuentro entre Trump y Biden, programado para el 15 de octubre en Miami (Florida) en un formato que implicaba la participación de votantes indecisos, se celebraría de manera virtual para proteger a todos los participantes.

Poco después, el presidente dijo a Fox que él no "perderá su tiempo" en un debate virtual.

Numerosos funcionarios que trabajan en la Casa Blanca han contraído el coronavirus en los últimos días, pero el miércoles Conley sostuvo que el presidente Trump llevaba sin fiebre más de cuatro días y que estaba libre de síntomas desde hacia más de 24 horas.

El Gobierno de Trump ha sido blanco de críticas por haber subestimado la amenaza de la COVID-19, una pandemia que ha contagiado a más de siete millones de personas en Estados Unidos y ha causado más de 210.000 muertes.

En un video puesto en su cuenta de Twitter, Trump indicó que cree que el supuesto contagio que él sufrió "fue una bendición de Dios".