Trudeau dice que "puede que haya problemas" con EE.UU. tras las elecciones

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau. EFE/EPA/STR/Archivo

Toronto (Canadá), 8 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró este jueves que si el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no es claro, "puede que haya problemas", por lo que Canadá va a estar "preparada para diversas posibilidades".

Las declaraciones de Trudeau se producen después de que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su vicepresidente, Mike Pence, se hayan negado a declarar si aceptarán una eventual derrota en las elecciones que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre.

El miércoles, Mike Pence evitó contestar de forma clara si Trump aceptará una eventual derrota, lo que permitiría transferir sin problemas el poder al candidato demócrata, Joe Biden.

"Si tenemos unas elecciones libres y justas, sabemos que vamos a tener confianza en ellas y creo en el fondo de mi corazón que el presidente Trump será reelegido por otros cuatro años", declaró Pence durante el debate que mantuvo con la candidata demócrata a vicepresidenta, Kamala Harris.

A preguntas de los medios de comunicación, Trudeau afirmó hoy durante una conferencia de prensa que "mientras observamos el desarrollo de las elecciones en Estados Unidos, por supuesto vamos a estar preparados para diversas posibilidades".

"Desde luego, esperamos que todo procederá sin problemas", continuó Trudeau que también se refirió al potencial impacto que ello tendría "en la economía canadiense y los canadienses".

El primer ministro canadiense añadió que "todos esperamos una transición sin problemas o un claro resultado de las elecciones, como mucha gente en todo el mundo".

"Si es menos claro, puede que haya trastornos y necesitamos estar preparados para cualquier resultado. Creo que es lo que los canadienses esperan de su Gobierno", continuó.

Trudeau también afirmó que "por supuesto, lo que pasa en Estados Unidos va a impactar a Canadá tras las elecciones pero nuestro trabajo es estar listos para todos los resultados y, como saben, por norma no comento o valoro el proceso político estadounidense".

Hablando en francés, el primer ministro canadiense sí se refirió a la "polarización" del mundo político en Estados Unidos, algo que calificó de "preocupante".

Trudeau no pudo evitar añadir que "en Canadá tenemos la suerte de que los diferentes niveles del Gobierno", las autoridades provinciales y federales, están trabajando en la respuesta a la pandemia de COVID-19 "sin traer elementos excesivamente políticos".