Tite esperará hasta última hora para decidir si Neymar juega contra Bolivia

Fotografía cedida por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que muestra al director técnico de la selección brasileña, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite' (i), junto al medico del equipo Rodrigo Lasmar (d), durante una conferencia de prensa hoy, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Lucas Figueiredo/CBF

Sao Paulo, 8 oct (EFE).- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', dijo este jueves que esperará hasta última hora para decidir si Neymar juega contra Bolivia en la primera jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.

La selección brasileña recibirá a Bolivia en el inicio de las eliminatorias y Neymar sintió la víspera unos fuertes dolores en la región lumbar, por lo que debió abandonar el entrenamiento y aún sigue en duda para ese partido.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, no descartó de plano que el jugador del París Saint-Germain pueda estar en condiciones de actuar frente a los bolivianos, pero tampoco dio muchas garantías.

"Ayer no pudo entrenar", pero "ya ha tenido una pequeña mejora", explicó Lasmar, quien agregó que Neymar tampoco se entrenará este jueves y que será sometido durante esta jornada a un "tratamiento intensivo" para decidir si jugará o no antes del partido.

Tite dijo en rueda de prensa que aguardará hasta el último momento para saber si podrá alinear a su principal jugador y que en caso de que los médicos lo desaconsejen, será sustituido por Éverton Ribeiro, quien milita en el Flamengo.

"Es un jugador con muchas virtudes" que arranca desde atrás y tiene "mucha llegada" en el área, dijo Tite sobre Ribeiro, a quien definió como un "tipo muy creativo", que puede ser "decisivo" y suplir la posible ausencia de Neymar "con categoría".

Tite también confirmó que Weverton (Palmeiras) será el portero en ausencia del lesionado Alisson (Liverpool) y que el volante Douglas Luiz (Aston Villa) entrará como titular, aunque no dio muchos más detalles sobre la alineación del equipo, que tendrá a Casemiro (Real Madrid) como capitán.

El entrenador tampoco dio muchas pistas de cómo va a encarar su equipo el primer partido de las eliminatorias para Catar 2022, pero señaló que el juego de la selección brasileña apuntará al "equilibrio" entre "la solidez defensiva" y "el ímpetu para crear, llegar, hacer goles y ganar".

El partido se disputará en el estadio Neo Química Arena, en la ciudad de Sao Paulo y sede del Corinthians, equipo que tuvo a Tite como entrenador durante años.

Tras su debut en las eliminatorias de Catar 2022, el equipo brasileño permanecerá en Sao Paulo, donde se entrenará durante el fin de semana, y el lunes viajará a Lima para enfrentarse al día siguiente a la selección peruana.