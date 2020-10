Telefónica cerca de acuerdo para invertir US$5.900M en Alemania

(Bloomberg) -- Telefónica SA se encuentra en etapas avanzadas de formación de un operador de banda ancha mayorista en Alemania que gastará hasta 5.000 millones de euros (US$5.900 millones) en la construcción de redes de alta velocidad, dijeron personas con conocimiento del tema.

La contribución inicial de Telefónica y un inversor probablemente representará menos de la mitad de esa cifra, y el resto provendrá de deuda, según una de las personas. La nueva compañía se enfocaría en desplegar redes de fibra óptica en áreas con una densidad de población relativamente baja, dijo la persona.

No se pudo confirmar el nombre del inversor y aún no se ha llegado a un acuerdo. Es posible que los planes no avancen, dijeron las personas.

En julio, el director de operaciones de Telefónica, Ángel Vila, dijo que la operadora española había iniciado un proceso para encontrar socios financieros para una operadora mayorista de fibra en Alemania. La empresa sería establecida por Telefónica con su filial alemana Telefónica Deutschland Holding AG como cliente ancla, que potencialmente también podría poseer una participación en la empresa.

La banda ancha de fibra y otros activos de infraestructura de telecomunicaciones tienen una gran demanda por parte de una variedad de inversores, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de infraestructura que están hambrientos de rentabilidad. El mes pasado, Macquarie Group Ltd. ofreció 2.650 millones de euros por el 50% de Enel SpA en Open Fiber de Italia.

El valor de la nueva empresa de fibra fue informado por primera vez por Reuters.

