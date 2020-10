Swiatek vence a argentina Podoroska y se medirá a Kenin en la final de Roland Garros

La argentina Nadia Podoroska en acción durante su partido de semifinales del Abierto de Francia ante la polaca Iga Swiatek, en Roland Garros, París, Francia - Octubre 8, 2020 REUTERS/Christian Hartmann

PARÍS, 8 oct (Reuters) - La polaca Iga Swiatek se convirtió en la jugadora más joven en alcanzar la final femenina del Abierto de Francia en 19 años, al derrotar el jueves sin mayores problemas a la argentina Nadia Podoroska por 6-2 y 6-1, poniendo fin a un torneo soñado para la tenista sudamericana proveniente de la clasificación.

Swiatek, de 19 años, se enfrentará por el título al estadounidense Sofia Kenin, última campeona del Abierto de Australia, que derrotó más tarde a la checa Petra Kvitova, dos veces ganadora de Wimbledon, por 6-4 y 7-5.

La polaca demostró demasiado aplomo y potencia ante Podoroska, una jugadora ubicada en el casillero 131 del ranking mundial y que buscaba convertirse en la primera tenista proveniente de rondas clasificatorias en llegar a una final de un 'major' en los cuadros individuales masculinos o femeninos.

"Estoy un poco sorprendida, la verdad. Siempre supe que si llegaba a estar en una final de Grand Slam, sería en el Abierto de Francia", dijo Swiatek en la cancha. "Quería jugar este partido como uno de primera ronda. No quería pensar en él como una semifinal, ya que habría estado demasiada estresada".

Swiatek, la jugadora más joven en alcanzar la final femenina en Roland Garros desde Kim Clijsters en 2001, se puso rápidamente en ventaja de 3-0 y nunca soltó el control en el primer set a pesar de un pobre porcentaje de primeros servicios.

El segundo set fue una mera formalidad para la número 54 del mundo, que ha perdido solo 23 juegos en sus seis partidos en Roland Garros, y cerró el triunfo en su primer punto de partido con un gran servicio.

"No estuve cómoda desde el principio. Ella tuvo su mérito por no dejarme jugar. Estas tres semanas en París fueron muy positivas, obviamente el partido de hoy no va a cambiar todo eso", dijo Podoroska tras la derrota.

En la otra semifinal, Kenin accedió a su segunda final de Grand Slam del año con una contundente victoria sobre Kvitova, que jugaba su primera semifinal en Roland Garros desde 2012.

La estadounidense de 21 años, cuarta preclasificada, tomó una ventaja de 4-1 en el primer set ante una errática Kvitova, que a pesar de que finalmente entró en el ritmo del partido terminó cediendo el primer set.

Kvitova, séptima cabeza de serie, se recuperó de un quiebre en el segundo set para ponerse 5-5, pero poco después cedió su servicio nuevamente y su rival cerró el partido tras un nuevo error de la checa con una derecha cruzada.

(Reporte de Julien Pretot, Editado en Español por Rodrigo Charme)