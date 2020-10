MADRID, 8 (CHANCE)



Se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de televisión por la profesionalidad que tiene y con la que hace cada programa a diario en Antena Tres. Ella es Susanna Griso, quien compite todos los días con la competencia por llevarse mejor audiencia, pero no se ensucia las botas de barro para ser mejor o peor. La periodista lleva ya muchos años al frente de Espejo Público y ha hecho de su programa, su casa, donde los colaboradores son amigos que pasan al salón de su hogar para hablar y debatir tranquilamente de la actualidad informativa.



Es uno de los mejores momentos personales y profesionales para Susanna Griso, ya que a pesar de la pandemia no ha cambiado nada su vida laboral y sigue con este programa de prime time que alcanza muchos hogares diarios.



Madre de tres hijos, es una mujer feliz en su entorno más privado. Enamorada de Carles Torras, con el que lleva más de dos décadas y con el que ha formado la familia que siempre quiso tener. Además, un profesional de la comunicación que ha entendido muy bien el trabajo de su mujer, y viceversa, ya que sabemos que cuando los dos miembros de una pareja trabajan en los medios de comunicación es muy complicado implantar unas bases de entendimiento entre ellos para que la relación no se fracture.



En el día de hoy, Susanna Griso cumple 51 años y lo hace pletórica, con un físico envidiable para muchos ya que hace muchísimo ejercicio físico y además, se cuida con dietas saludables que le proporcionan el bienestar que siempre ha deseado. ¡Feliz cumpleaños Susanna! Ya nos contarás tu secreto para rejuvenecer con los años.