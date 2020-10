Salud.-Cvirus.- Especialistas de Quirónsalud alertan de que la alerta creada por la pandemia incrementa casos de hipocondría

07/10/2020 Servicio de Psicología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar SALUD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA QUIRÓNSALUD



Los especialistas del Servicio de Psicología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar han detectado en los últimos meses de pandemia por el coronavirus un incremento de un perfil de paciente que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud la hipocondría.



A través de un comunicado, el psicólogo Ildefonso Muñoz Herrera ha destacado que en los últimos meses se ha producido "un cambio sustancial" en el perfil de los pacientes que precisan de apoyo emocional.



"En la primera etapa de la pandemia detectamos predominio de trastornos ansiosos --estrés, ataques de pánico, fobias y trastornos adaptativos--; sin embargo, a medida que el periodo de incertidumbre provocado por la alerta sanitaria se prolonga, observamos que adquieren mayor relevancia los casos obsesivos y postraumáticos derivados de esa ansiedad constante", ha indicado.



Dentro de las conductas asociadas a la hipocondría se incluye la tendencia a exagerar los síntomas. "Estos pueden ser reales o imaginarios", ha subrayado el psicólogo, quien ha especificado que "no siempre están relacionados con EL COVID-19".



"El bombardeo constante de información negativa en los medios de comunicación influye en su obsesión y vinculan cualquier síntoma al coronavirus y, en ocasiones, puede que esté relacionado con otras patologías distintas como problemas de corazón, digestivos, neurológicos o cáncer, entre otras", ha indicado.



El especialista de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar ha hecho hincapié en que "los niños también sufren problemas psicológicos derivados de la situación actual".



"Se ha constatado que al menos uno de cada cuatro niños sufre trastornos ansiosos o depresivos, según un estudio del Hospital Universitario Gregorio Marañón", ha dicho el especialista, quien ha apuntado que entre esos trastornos también se incluyen el estrés postraumático y la hipocondría, "aunque en ellos se suelen manifestar de otra manera, como problemas de concentración y atención, dificultad para dormir, apatía, quejas de dolores o molestias físicas que no tienen justificación médica".



Ha recordado que el próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, "una fecha especialmente significativa en estos momentos tan convulsos que atraviesa la población mundial". El responsable del Servicio de Psicología ha indicado que "la pandemia no solo está afectando a la salud física, sino que tiene mucho más impacto en el plano mental de lo que imaginamos", ha señalado.



Así, ha manifestado que "es importante consultar al especialista para superar estos síntomas antes de que se vuelvan crónicos o se agraven".



