Romeo Santos recibirá el Premio Billboard a "Álbum Top de la década"

Miami, 8 oct (EFE).- El cantautor y productor estadounidense Romeo Santos recibirá el premio "Billboard Top Latin Álbum de la Década" por su producción discográfica Fórmula: Vol.2, anunciaron este jueves Telemundo y la organización Billboard.

El artista de madre puertorriqueña y padre dominicano, que ha llevado la bachata al mundo desde hace casi dos décadas, recogerá su galardón durante la entrega de los "Premios Billboard de la Música Latina", que se transmitirá en vivo desde Miami (EE.UU.) el miércoles, 21 de octubre por la cadena Telemundo.

Santos ha confirmado que estará esa noche presente en el BB&T Center, localizado a unos 40 km al norte de Miami. Además del reconocimiento especial, el artista está nominado en seis categorías de los Latin Billboard, incluyendo la cotizada "Artista del año".

Aunque aun no ha revelado si formará parte del espectáculo musical de la noche, cuya transmisión se expandirá por tres horas, con una antesala de la típica alfombra roja, aunque con estrictas normas de distanciamiento social, es posible que interprete su más reciente tema "Nuestro amor", una colaboración con Alex Bueno.

El reconocimiento de Billboard para "Fórmula: Vol.2" proviene del gran éxito en las listas de popularidad de la organización, considerada la más importante en medición de desempeño y popularidad de temas en la industria de la música.

El álbum de Santos, que salió al mercado en 2014, incluyó colaboraciones con figuras como Drake, Kevin Hart, Nicki Minaj y Carlos Santana. Además, le dio al llamado "El rey de la bachata", su tercer No. 1 en la lista de Top Latin Albums, encabezando la lista durante 11 semanas desde el 15 de marzo de 2014.

Además, "Fórmula: Vol.2" logró el récord del álbum con más semanas en la lista de Top Latin Albums con un total de 288 hasta ahora. También obtuvo el récord del álbum con más semanas en el top 10, con un total de 168.

Asimismo, le valió a Santos su debut más alto (No. 5) en la lista Billboard 2000, el 15 de marzo de 2014.

El reconocimiento a Romeo Santos es el tercer premio especial que han anunciado la organización Billboard y Telemundo este año. El primero fue el de "Latin Billboard a la Trayectoria", que este año será otorgado al cantautor mexicano Armando Manzanero.

Por su parte, durante la entrega de los Latin Billboard de 2020, el cantautor urbano colombiano Maluma recibirá el premio Espíritu de la Esperanza por su compromiso y labor altruista al frente de su fundación El Arte de los Sueños, con la cual apoya a jóvenes en situación vulnerable a cumplir sus sueños.