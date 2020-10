Rey Felipe.- VÍDEO: Ábalos pide respetar al Rey y no "imponer el pensamiento fuera de las reglas del juego"

08/10/2020 El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona. POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA AYUNTAMIENTO DE BARCELONA



BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido este jueves respetar al Rey Felipe VI en su visita a Barcelona este viernes y "no imponer el pensamiento fuera de las reglas del juego".



Al preguntársele por esta cuestión en rueda de prensa, Ábalos ha dicho que la jefatura del Estado debe ser una figura en la que se debe reflejar toda la sociedad y entiende que se le debe el respeto de la misma forma que los demás exigen que se les respete: "Es un respeto recíproco que forma parte de las reglas del juego".



"No significa negar o imponer el pensamiento de nadie, simplemente de no tratar de imponerlo por fuera de las reglas del juego. Esto vale para unos y para otros", ha razonado.



Además, ha considerado que "es bueno que el Estado esté presente en Cataluña porque posiblemente no han parado demasiado las necesidades", aunque cree que el Estado también ha estado distante de Cataluña algunas veces.



"Preocuparse por las necesidades es también hacer actos de presencia", ha defendido Ábalos en la víspera de la visita del monarca.



