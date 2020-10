Rey Felipe.- El Rey y Sánchez acuden este viernes a Barcelona tras la polémica por los despachos judiciales

06/10/2020 El Rey y Sánchez acuden este viernes a Barcelona tras la polémica por los despachos judiciales. No irán Colau ni el Govern y varias entidades han convocado protestas POLITICA CASA REAL



El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirán juntos este viernes la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), sin que acudan representantes del Govern ni la alcaldesa Ada Colau.



Se trata de la primera visita del monarca a Barcelona tras la polémica sobre su ausencia por primera vez en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, lo que motivó críticas desde el entorno judicial y del propio presidente del Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.



El Rey presidirá junto a Sánchez a las 10.30 en la Estació de França la entrega de premios Mejor Innovación del BNEW, evento enfocado en la recuperación económica, y con la ausencia ya anunciada de representantes del Govern y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



BNEW CON 111 PAÍSES



Con la participación de 111 países, BNEW, que ha combinado formato presencial y telemático, en tres escenarios --Estació de França, Casa Seat y Movistar Centre--, arrancó el martes con el objetivo de impulsar la recuperación económica y posicionar a Barcelona como capital de la nueva economía.



Posteriormente, a las 11.45 horas, el Rey visitará una incubadora de empresas de impresión 3D, ubicada en la Zona Franca de Barcelona.



MANIFESTACIONES



Òmnium Cultural, ANC, JxCat, ERC y otras entidades y sindicatos han convocado una cadena humana desde la Estación de França --donde se celebra el evento-- al Monumento de Colón, para "dejar claro que Felipe VI no es bienvenido y que Catalunya no tiene rey".



Las entidades aseguran que esta acción se despliega para "denunciar la impunidad de los borbones y la complicidad y connivencia del Gobierno español", justo una semana después del tercer aniversario del 1-O.



La movilización comenzará a las 10 de forma coordinada en diferentes puntos, y los participantes se repartirán en nueve tramos, para "evitar aglomeraciones y poder cumplir con las medidas sanitarias y de seguridad" por la pandemia.



Asimismo, los CDR han convocado una protesta frente a la estación de França también a las 10, y han expresado en un tuit: "No permitiremos que se nos limite nuestro derecho de manifestación. Este viernes nos manifestaremos para combatir al heredero político de Franco".



Este mismo jueves, la ANC ha organizado varias concentraciones ante ayuntamientos catalanes para hacer una "quema popular" y colectiva de fotografías de Felipe VI, como preludio a la movilización del viernes.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



Ante la visita, los Mossos d'Esquadra, responsables del orden público en Catalunya, junto a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana de Barcelona, han organizado un amplio dispositivo de seguridad coordinado desde un centro de coordinación (Cecor).



En el operativo, la Guardia Civil se encargará de la seguridad en el área portuaria de la Zona Franca, donde están habitualmente por sus competencias, y donde el Rey visitará una incubadora de empresas de impresión 3D.



La Policía Nacional se encargará de la seguridad dentro del recinto de la estación, así como en los desplazamientos del Rey y Sánchez, y tendrá agentes antidisturbios en la reserva por si los Mossos requieren apoyo.



La Guardia Urbana se dedicará a redirigir el tráfico donde sea necesario, tanto por la llegada del Rey y Sánchez como por las protestas que haya en los alrededores.