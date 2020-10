Rendimientos reales son negativos para US$31B de bonos: JPMorgan

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. dice que el total de deuda soberana de países desarrollados con rendimientos negativos ajustados a la inflación se ha duplicado en los últimos dos años a US$31 billones.

A medida que la Reserva Federal se prepara para permitir que los precios suban más a fin de sanar el mercado laboral impactado por la pandemia, el banco de Wall Street tiene un mensaje para los inversionistas: acostúmbrense.

“Pese a lo lógico que es desafiar el fenómeno, los rendimientos reales negativos probablemente permanecerán durante un largo período”, escribieron estrategas, entre ellos Boyang Liu y Eddie Yoon.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó esta semana que la economía estadounidense necesita más apoyo fiscal y ha prometido mantener las tasas bajas para permitir una recuperación.

Entre los cálculos del banco sobre el mundo subcero de la deuda soberana en términos ajustados por inflación:

En el mundo desarrollado, el acumulado representa cerca de 76% de la deuda pendiente, en comparación con 57% hace tres años.

Con expectativas derivadas del mercado a 10 años de un crecimiento de precios de 1,9%, cerca de 95% de los bonos y letras del Tesoro ofrecen un rendimiento bajo cero.

Eso contrasta con 32% y cerca de 100% en Japón y la eurozona, respectivamente.

Todas las letras de países desarrollados y los bonos a corto plazo, en US$10 billones, están en esta categoría, un aumento de seis veces desde 2017.

Los inversionistas también reciben poca compensación por el riesgo a más largo plazo, con menos de la mitad de los valores con vencimiento superior a 10 años con cotización superior a cero, después de ajuste de inflación.

No es de extrañar que la búsqueda de rendimiento en los mercados emergentes sea tan intensa, donde cerca de 17% de la deuda total está por debajo de cero, dijo JPMorgan.

Nota Original:JPMorgan Says Real Yields Are Negative for $31 Trillion of Bonds

©2020 Bloomberg L.P.