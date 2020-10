RDCongo.- El presidente de RDC "tiende la mano" a los rebeldes y recalca que está "abierto a un diálogo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha afirmado este jueves que "tiende la mano" a los milicianos para que pongan fin a sus ataques y ha recalcado que está "abierto a un diálogo" para alcanzar acuerdos y poner fin a los diversos conflictos que sacuden el país africano.



Tshisekedi, que ha realizado una visita a la provincia de Kivu Norte (este) durante la jornada, ha pedido a la población que "condene" que la gente se una a grupos armados. "Digan a esta gente que el presidente les tiende la mano para que dejen definitivamente estas actividades macabras", ha señalado.



"Estamos dispuestos a dialogar con ellos, a que abandonen estos grupos. A que se unan a nosotros. Vamos a darles trabajo. He decretado la agricultura como la mayor de las prioridades. Vamos a implicarnos", ha manifestado, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité.



"Puede que estos jóvenes que se unen a los grupos armados piensen que defienden a la patria, pero ya no tienen que buscar la justicia por su cuenta. El Ejército tomará más fuerza y será capaz de defender nuestro país", ha señalado el mandatario congoleño.



En este sentido, ha hecho hincapié en que "hace falta que los congoleños se sientan bien en su país". "Tenemos un país rico que ha dado riquezas a muchos extranjeros, pero que deja a nuestros hijos pobres y desgraciados. No podemos seguir así. Pido que se apoye mi acción para que llegue la paz", ha argüido.



Tshisekedi ha adelantado que realizará un viaje a Goma "en unas semanas" y ha añadido que "propondrá vías y medios" para la "reinserción" de los milicianos en la sociedad después de su desmovilización. El mandatario ha abogado porque estas personas "vuelvan a la vida civil". "Necesitamos su contribución", ha remachado.



Las palabras del presidente congoleño han llegado una semana después de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunciara la semana pasada la "escala masiva" de la violencia sexual vinculada al conflicto en RDC, así como la impunidad de la que disfrutan los responsables de estas violaciones de los Derechos Humanos en el país.



Bachelet hizo hincapié en que "el impacto de los conflictos armados sobre la población de RDC es profundo y creciente", antes de resaltar que "muchos informes apuntan a incidentes que podrían equivaler a crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad".



Por su parte, la representante especial de Naciones Unidas para RDC, Leila Zerrougui, dijo el miércoles que el Gobierno congoleño se ha mostrado de acuerdo en que la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) consolide su presencia en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, en el este del país y donde el conflicto sigue activo, mientras mantiene su trabajo institucional en el resto del territorio nacional.



En esta línea, manifestó que la MONUSCO tendría que retirarse "relativamente pronto" de la región de Kasai y reducir su presencia militar en Tanganyika, al tiempo que ha incidido que el objetivo principal de la misión sigue siendo la protección de los civiles.



La jefa de la MONUSCO pidió además el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU a los esfuerzos de la misión para fomentar una postura comunitaria de cara a la reintegración de los antiguos combatientes en el este del país, afectado por un repunte de la violencia durante los últimos meses.



"Es vital que evitemos repetir las experiencias del pasado", dijo, en referencia a las amnistías a exmilicianos que eran integrados en las fuerzas de seguridad, lo que provocó que la posibilidad de obtener cargos militares derivara en la formación de grupos armados.



Los ataques han aumentado durante los últimos meses, especialmente en el este y el noreste del país --en las fronteras con Ruanda y Uganda--, por un repunte de las actividades de las milicias mai-mai, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y la Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO).