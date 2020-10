Raphael y Natalia Figueroa, grandes ausentes en la Comunión de su nieto

07/10/2020 Amelia Bono y Manuel Martos celebraron la Primera Comunión de Manu con los padres y los hermanos de la empresaria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Tan sólo la familia de Amelia Bono estuvo presente el día de la Primera Comunión de su hijo Manu



MADRID, 8 (CHANCE)



Cumpliendo con todas las medidas de restricción a causa de la pandemia de la Covid-19, Amelia Bono y Manuel Martos han disfrutado de la comunión de su hijo Manu con una celebración muy especial y es que la familia se dio cita en uno de los restaurantes de la capital para disfrutar, con una modesta celebración, de este día único que contó tan sólo con la familia materna del pequeño. Raphael y Natalia Figueroa, padres de Manuel, han sido los grandes ausentes en la cita, y el propio José Bono explicó el motivo por el cual sus consuegros no pudieron acompañarlos: "Tienen que cuidarse".



Tras la salida del político, también Ana Bono abandonó la celebración conduciendo su propio coche. Cuando le preguntaron por cómo había ido la comida, explicó: "Felices, muy contentos y los niños también que es lo importante". Siempre muy discreta con su vida privada, la hija mediana de José Bono y Ana Rodríguez aseguró que todo "muy bien, es que no hablo nunca con lo cual esto ya es un milagro".



Como no podía ser de otra forma, José Bono JR. y su pareja Aitor Gómez también disfrutaron de la celebración familiar y es que el futuro marido del jinete comparte una relación muy estrecha con su familia política y no se separó de su futura suegra, Ana Rodríguez, con la que caminó cogido del brazo. Cargados con todo el equipo para hacer paddle surf, José cargó con la tabla en una gran mochila mientras que Aitor se encargó de los remos y el chaleco salvavidas, posiblemente un regalo de la pareja para su sobrino.



Tras la comida, y antes de regresar a casa, Amelia lució la mejor de sus sonrisas tras haber disfrutado, pese a las restricciones que impidieron a su familia política asistir, de este día tan especial en familia. La nuera de Raphael acaparó todo el protagonismo gracias a su elegancia. Y es que, una vez más, demostró que menos es más con un pantalón morado de Zara, una blusa blanca y unas altísimas sandalias de tacón.