¿Qué le parecen a Isabel Preysler las últimas declaraciones de Esther Doña sobre Tamara Falcó?

07/10/2020 Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, tan unidos como siempre a la salida del acto de apertura del curso de las Reales Academias EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Isabel Preysler se ha convertido, con su elegancia, en la gran protagonista - con permiso del Rey Felipe VI - del acto de apertura del curso académico de las Reales Academias. La socialité, acompañada de su inseparable Mario Vargas Llosa, con quien lleva casi cinco años de feliz relación, nos ha atendido amablemente tras el evento, que el Premio Nobel ha definido como "muy emotivo".



Isabel, con un espectacular vestido de Johana Ortiz, ha desvelado cómo está llevando Ana Boyer su segundo embarazo: "Muy bien, muchas gracias, va muy bien. Va fenomenal". Además, siempre conciliadora, ha preferido quitar hierro a la polémica protagonizada por su yerno, Fernando Verdasco, al que no permitieron participar en Roland Garros por un falso positivo en la prueba PCR, hecho que él mismo ha denunciado a través de un comunicado: "No ha podido ir, pero ahora va a Hamburgo".



Muy discreta, sin embargo, la Reina de corazones ha evitado dar su opinión acerca de las últimas declaraciones de Esther Doña, que ha recriminado a Tamara que todavía no le haya dado el pésame por la muerte de Carlos Falcó, marido y padre respectivamente de las protagonistas de este culebrón que todavía dará mucho que hablar. Pero del que, como os mostramos a continuación, Isabel Preysler prefiere hacer oídos sordos.