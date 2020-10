Punto y final al cuento de hadas de Podoroska, Swiatek-Kenin por el título

"Disfruté de la vida", declaró la argentina Nadia Podoroska (131ª WTA), primera jugadora en semifinales de Roland Garros partiendo desde la clasificación. Cayó ante Iga Swiatek (54ª), de 19 años, que el sábado jugará por el título ante otra estrella precoz, Sofia Kenin (6º), de 21.

Desde las canchas anexas hasta la Philippe Chatrier con ocho victorias (tres en la clasificación y cinco en el cuadro principal) en tres semanas. Este fue el espectacular viaje de Podoroska.

Pero su epopeya chocó de lleno con una adolescente polaca con pinta de que dará mucho que hablar. Ganó por 6-2 y 6-1, sin ofrecer ni una opción a la argentina.

"Obviamente las tres semanas que he estado en París han sido muy positivas, el resultado de hoy no cambia eso. Ella jugó muy bien, no me dejó jugar, estuve todo tiempo incómoda. Hizo un gran partido. Se me escaparon algunas chances", resumió Podoroska, muy sonriente a pesar de la eliminación.

Swiatek, establecida en la primera línea de candidatas a estrella de la WTA, exhibió potencia y serenidad, en la que también era la primera semifinal de su carrera en un Grand Slam. Es la primera polaca en la final de Roland Garros desde hace 81 años, cuando Jadwiga Jedrzejowska fue subcampeona en 1939.

"Es un poco surrealista para mí. Sabía que podía jugar un tenis de gran calidad, pero nunca hubiera pensado que podía llegar hasta aquí", dijo Swiatek, que disputará además las semifinales de dobles.

Podoroska tenía en su raqueta la posibilidad de ser la primera argentina en una final de Roland Garros. Finalmente se quedó a las puertas.

"No creo que cambie mi vida, cambiará mi ranking, los torneos que voy a jugar. Seré la misma persona, intentando mejorar mi juego", señaló. La jugadora, con dificultades económicas para sobrevivir en el circuito hasta hace bien poco, se lleva de París un cheque de 425.250 euros (casi 500.000 dólares).

Swiatek jugará el sábado por el título con la estadounidense Kenin (6ª), que batió a la checa Petra Kvitova (11ª), 6-4 y 7-5.

"Es una superjugadora, tiene un juego muy agresivo, un servicio muy potente, sabía que tenía que jugar mi mejor tenis para ganar, estoy muy orgullosa de mí, era un superpartido", señaló Kenin sobre su rival.

Kvitova cometió demasiados errores directos (31, con 28 ganadores) ante una adversaria que mostró más hambre y más acierto (21 errores directos, 23 golpes ganadores).

Este jueves cerraron en semifinales su participación en el torneo de dobles los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (1º ATP), que cayeron ante el croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares, 7-6 (7/4) y 7-5.

El viernes será el turno de las semifinales masculinas. Dos debutantes a estas alturas en París desafiarán a las leyendas. Diego Schwartzman (14º ATP) abre el fuego ante Rafael Nadal (2º) a las 13h00 GMT y tomarán el relevo Stefanos Tsitsipas (6º) y Novak Djokovic (1º).

Será la segunda vez que Nadal y Schwartzman se encuentren en París. En 2018, en cuartos, el 'Peque' ganó el primer set y el español se vio beneficiado por un aplazamiento debido a la lluvia. Al día siguiente impuso su ley y se llevó los tres siguientes.

El español gana la confrontación directa con 9 victorias y una derrota, hace 20 días en Roma.

"Antes a Schwartzman le costaba afrontar los momentos complicados ante Rafa. Puede que ahora no dude tanto, es lo que podemos esperar mañana", dijo el técnico del español Carlos Moyá.

A continuación Djokovic, que sufrió molestias "en el cuello y en el hombro" en cuartos ante Pablo Carreño, se enfrentará a un Tsitsipas que llega embalado.

