Piden que se retome el debate para declarar el agua como derecho en El Salvador

San Salvador, 7 oct (EFE).- Un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil pidieron este miércoles al diputado Mario Tenorio, presidente de una comisión del Congreso de El Salvador, que se retome la discusión para declarar el agua como un derecho humano.

Las entidades, que integran la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua, expresaron su preocupación "porque la reunión que estaba planteada para el lunes, en la que debía llegarse a acuerdos, fue suspendida y no tenemos información", según Edgardo Mira.

Las organizaciones presentaron recientemente a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, precedida por Tenorio de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), una nueva propuesta técnica para que se modifique el artículo 2 de la Constitución y se incluya el derecho humano al agua y al saneamiento.

"¿Qué ocurre, señores diputados, nuevamente están alargando la discusión, para que esto no les pase factura en las elecciones? (...) queremos una reforma que incluya el derecho humano al agua y al saneamiento", dijo durante una conferencia de prensa la activista Amalia López.

Lo anterior en referencia a las elecciones legislativa y municipales que están programadas para el 28 de febrero de 2021.

Por su parte, Mahaydeé Recinos, del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), señaló que la pandemia "ha develado la urgencia de que se legisle para garantizar acceso al agua" y afirmó que son las mujeres las más afectadas.

"Las mujeres estamos en el espacio del trabajo del cuidado, por lo tanto necesitamos que se nos garantice agua de buena calidad y de forma permanente", agregó.

El pasado 28 de septiembre, los diputados de la comisión abordaron el tema de la reforma, pero no hubo dictamen favorable y se acordó tratar nuevamente el tema en la siguiente sesión, la cual debía de realizarse el lunes, pero fue suspendida.

Los expertos prevén que el 80 % del país centroamericano experimente estrés hídrico en 2022 por la reducción de las lluvias como efecto del cambio climático. Mientras, las autoridades medioambientales señalan que uno de los principales efectos en El Salvador es la escasez del agua por las fuertes sequías.

De acuerdo con la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.