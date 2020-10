Paz Padilla vive hoy la fecha más complicada del año, la de su aniversario de boda

08/02/2019 Paz Padilla ha compartido una tierna fotografía con su marido con motivo del cumpleaños del gaditano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Este 8 de octubre es una fecha que Paz Padilla no podrá olvidar en su vida y es que es el día en el que le dijo 'Sí, quiero' a su difunto marido, Antonio Vidal, en la playa de Zahara. Una ceremonia que fue de ensueño y que nos dejó fotografías espectaculares en el atardecer de esa maravillosa playa de Cádiz donde vimos a la presentadora pasar el mejor día de su vida.



Este año, este 8 de octubre, será una fecha que hará recordar a Paz Padilla lo feliz que fue con su marido y con toda su familia que fue testigo de este momento tan maravilloso. Y es que ahora solamente tiene eso, el recuerdo de que es el gran amor de su vida y la tristeza de haberlo perdido con una edad tan joven y hace pocos meses.



Una historia de amor que como bien comentó Paz Padilla en su entrevista en el Deluxe cuando volvió de vacaciones y de su retiro espiritual después de haber perdido a su marido, no ha acabado todavía. Por este motivo, sabemos que la presentadora tendrá más que nunca en su mente el recuerdo vivo de la pareja y del compañero de vida con el que ha compartido muchos años de su vida y que ya, desgraciadamente no está.