Paz Padilla, preciosa y desgarradora declaración de amor a Antonio Vidal en su aniversario de boda

MADRID, 8 (CHANCE)



Hoy, 8 de octubre, Paz Padilla hubiese celebrado su cuarto aniversario de boda con Antonio Juan Vidal. Una fecha marcada en rojo en su calendario que, la enamorada pareja, habría festejado por todo lo alto si un tumor cerebral no se hubiese llevado demasiado pronto al gaditano. Hace poco más de dos meses que falleció y, pese a que la presentadora está completamente volcada en sus trabajos en "Got Talent", "Sálvame" y "La que se avecina", y esto la está ayudando a recuperar poco a poco la sonrisa, sigue estando profundamente triste por la muerte del que ha sido, es y será, su gran amor.



Por ello, y pese a que intenta continuar y sonreírle a la vida, Paz no ha podido evitar que su dolor se haya hecho patente en la felicitación que ha publicado, en su cuenta de Instagram, a su marido en un día tan especial para ambos. La humorista ha querido dedicar, unas nuevas y preciosas palabras a Antonio Juan, con un precioso vídeo de su íntima boda en la playa de Zahara de los Atunes, recordando lo enamoradísimos que estaban el uno del otro: "Nuestro aniversario, fuimos tan felices!!! Hace cuatro años nos dijimos, hasta que la muerte nos separe, hoy te digo,hasta que la muerte nos una".